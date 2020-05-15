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15.05.2020 15:20
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Суд не проникся традициями Рамадана и закрыл Сенной рынок на 22 дня после раздачи бесплатной еды

Октябрьский районный суд Петербурга закрыл Сенной рынок на 22 дня. Об этом 15 мая сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

ООО «Коммерческий центр “Питер”» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период действия ограничительных мер).

Полиция пришла на рынок днём 10 мая после того, как местный бизнесмен устроил раздачу бесплатной еды и спровоцировал давку. Сотрудники правоохранительных органов сочли, что на территории слишком много людей, не соблюдающих дистанцию, пища хранится в неподобающих условиях, везде грязь и так далее. Тогда же с территории выгнали всех торговцев, а двери и ворота опечатали.

Защита юрлица, эксплуатирующего Сенной, вину не признала. Теперь рынок откроется уже после Ураза-байрама.

Ранее суд оштрафовал предпринимателя, раздававшего еду у молельной комнаты. Киемиддин Саидов отделался символической тысячей рублей.

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Комментарии (10)

krasnonosov
Опять полумеры. Ну соберутся они теперь в другом месте. Где выдворение на родины?
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Okmita
Эх, а я только на рынок за клубникой собралась :(
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