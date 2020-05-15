Суд не проникся традициями Рамадана и закрыл Сенной рынок на 22 дня после раздачи бесплатной еды
Октябрьский районный суд Петербурга закрыл Сенной рынок на 22 дня. Об этом 15 мая сообщает объединённая пресс-служба городских судов.
ООО «Коммерческий центр “Питер”» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период действия ограничительных мер).
Полиция пришла на рынок днём 10 мая после того, как местный бизнесмен устроил раздачу бесплатной еды и спровоцировал давку. Сотрудники правоохранительных органов сочли, что на территории слишком много людей, не соблюдающих дистанцию, пища хранится в неподобающих условиях, везде грязь и так далее. Тогда же с территории выгнали всех торговцев, а двери и ворота опечатали.
Защита юрлица, эксплуатирующего Сенной, вину не признала. Теперь рынок откроется уже после Ураза-байрама.
Ранее суд оштрафовал предпринимателя, раздававшего еду у молельной комнаты. Киемиддин Саидов отделался символической тысячей рублей.