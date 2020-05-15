«Ростех» может передать 60 невостребованных самолётов Sukhoi Superjet 100 компании Red Wings
Больше полусотни не востребованных на рынке самолётов SSJ100 могут быть переданы «Ростехом» компании Red Wings. В 2019 году машина именно этой модели при жёсткой посадке загорелась в московском Шереметьево, 41 человек погиб.
Как 15 мая сообщают «Ведомости», передавать самолёты Red Wings планируется в течение нескольких лет. Речь идёт о парке из 60 единиц. Как рассказали изданию источники, знакомые с ситуацией в отрасли, программа уже разработана, её представили президенту. Речь идёт о лизинговых поставках. Ближнемагистральные лайнеры за счёт субсидий планирует покупать одна из государственных компаний.
Модель SSJ100 в последнее время не была востребованы на рынке. Одной из причин эксперты называют то, что система поставки запчастей не до конца отлажена, а значит, после каждой поломки вернуть в эксплуатацию эти самолёты не получается слишком долго. Red Wings в 2016 году уже отказывалась от SSJ100, объясняя это их нерентабельностью. Эти же лайнеры предпочли не использовать многие международные компании, включая CityJet и Interjet.
Сейчас Red Wings подконтрольна «Ростеху» и принадлежит Объединенной авиастроительной корпорации.