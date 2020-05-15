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15.05.2020 15:15
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«Ростех» может передать 60 невостребованных самолётов Sukhoi Superjet 100 компании Red Wings

Больше полусотни не востребованных на рынке самолётов SSJ100 могут быть переданы «Ростехом» компании Red Wings. В 2019 году машина именно этой модели при жёсткой посадке загорелась в московском Шереметьево, 41 человек погиб.

Как 15 мая сообщают «Ведомости», передавать самолёты Red Wings планируется в течение нескольких лет. Речь идёт о парке из 60 единиц. Как рассказали изданию источники, знакомые с ситуацией в отрасли, программа уже разработана, её представили президенту. Речь идёт о лизинговых поставках. Ближнемагистральные лайнеры за счёт субсидий планирует покупать одна из государственных компаний.

Модель SSJ100 в последнее время не была востребованы на рынке. Одной из причин эксперты называют то, что система поставки запчастей не до конца отлажена, а значит, после каждой поломки вернуть в эксплуатацию эти самолёты не получается слишком долго. Red Wings в 2016 году уже отказывалась от SSJ100, объясняя это их нерентабельностью. Эти же лайнеры предпочли не использовать многие международные компании, включая CityJet и Interjet.

Сейчас Red Wings подконтрольна «Ростеху» и принадлежит Объединенной авиастроительной корпорации.

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Комментарии (4)

***_555
А чего бы не передать этот хлам в лётный отряд "Россия", в МЧС и минобороны?
krasnonosov
Кто понесет заслуженное наказание за растрату миллиардов и миллиардов денег из кармана российского налогоплательщика на разработку и производство этого никому не нужного путинского творения?
Kezevo
ни чо русакие бабы еще нарожают! не выбрасывать де этот мусор с крыльями
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