«Весь комендантский час — 50 р.». В Приморском районе у нелегальных перевозчиков конфисковали машины
Сотрудники Ространснадзора 15 мая арестовали и отправили на спецстоянку две машины, на которых нелегально возили пассажиров в Приморском районе Петербурга. За проезд предприниматели просили столько же, сколько стоит билет на автобус. Об этом сообщает комитет по транспорту.
«Такие перевозчики создают угрозу жизни и здоровью пассажиров, поскольку не выполняют обязательных требований по дезинфекции подвижного состава, водители не используют средства индивидуальной защиты», — подчеркнули в ведомстве.
Судя по объявлению на боковом стекле легкового автомобиля, который забрал эвакуатор, пассажиров возили на отрезке между метро «Проспект Просвещения» и ЖК «Чистое Небо». Для пущего эффекта было добавлено упоминание «комендантского часа», хотя в Петербурге такого режима нет.
В комтрансе добавили, что усилят работу в этом направлении.