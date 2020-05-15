Сотрудники Ространснадзора 15 мая арестовали и отправили на спецстоянку две машины, на которых нелегально возили пассажиров в Приморском районе Петербурга. За проезд предприниматели просили столько же, сколько стоит билет на автобус. Об этом сообщает комитет по транспорту.

«Такие перевозчики создают угрозу жизни и здоровью пассажиров, поскольку не выполняют обязательных требований по дезинфекции подвижного состава, водители не используют средства индивидуальной защиты», — подчеркнули в ведомстве.