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15.05.2020 15:28
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«Весь комендантский час — 50 р.». В Приморском районе у нелегальных перевозчиков конфисковали машины

Сотрудники Ространснадзора 15 мая арестовали и отправили на спецстоянку две машины, на которых нелегально возили пассажиров в Приморском районе Петербурга. За проезд предприниматели просили столько же, сколько стоит билет на автобус. Об этом сообщает комитет по транспорту.

«Такие перевозчики создают угрозу жизни и здоровью пассажиров, поскольку не выполняют обязательных требований по дезинфекции подвижного состава, водители не используют средства индивидуальной защиты», — подчеркнули в ведомстве.

Судя по объявлению на боковом стекле легкового автомобиля, который забрал эвакуатор, пассажиров возили на отрезке между метро «Проспект Просвещения» и ЖК «Чистое Небо». Для пущего эффекта было добавлено упоминание «комендантского часа», хотя в Петербурге такого режима нет.

Фото: комитет по транспорту
Фото: комитет по транспорту
Фото: комитет по транспорту
Фото: комитет по транспорту
Фото: комитет по транспорту

В комтрансе добавили, что усилят работу в этом направлении.

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Комментарии (9)

spb7771250
Фонтань, не позорь, а то придется тебя не читать! Комендантский... Час... Ля... )
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tost
Ха-ха. У ф. не просто студенты фрилансеры-копирасты в журналистах, ещё и иногородние
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