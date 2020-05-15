Солнечные дома на юге Санкт-Петербурга

Жилые комплексы «Образцовые кварталы» возводит в Пушкинском районе застройщик «Терминал-Ресурс». Проект комплексного развития территории в продолжение исторических традиций получил название «На Царскосельских холмах». ЖК «Образцовые кварталы» расположены на месте бывших «образцовых деревень» времён Екатерины Великой. В новостройках сочетаются исторические традиции Санкт-Петербурга и современные технологии. Они оснащены тёплыми водяными полами, собственными газовыми котельными и бесшумными лифтами производства Швейцарии.



Застройщик уже построил и сдал пять жилых комплексов, сейчас на этапе высокой готовности находится «Образцовый квартал 6».



Дома обращают на себя внимание стильными фасадами с панорамным остеклением. Жизнерадостная золотисто-коричневая и светло-зелёная расцветка входит в классическую палитру Петербурга, разработанную в середине прошлого века. Недавно перечень из 40 исходных цветов был расширен на 74 оттенка.



Значение цвета



Цвет является одним из важных факторов, формирующих среду проживания. Чем шире цветовая гамма, тем разнообразнее и богаче окружающие визуальные образы. Цвет в архитектуре города ориентирует, придает смысл отдельным элементам и целостным объектам, наполняет пространство содержанием.



Цвет в городском пейзаже не должен угнетать, вызывать отрицательных эмоций. Он служит фоном, устанавливающим равновесие между природой и обществом. Это особенно заметно в нашей стране, обладающей широким диапазоном географических условий. Неслучайно архитектура на Крайнем Севере, в Сибири, в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге имеет значительные отличия. Причины этого – и природные, и социально-культурные. На выбор колористики существенное влияние оказывают световой режим, температура и влажность местности, многоцветие природного окружения, а также естественные строительные материалы.

