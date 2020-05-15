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Солнечные дома на юге Санкт-Петербурга
По дороге в бывшие царские резиденции в Пушкинском районе многие обращают внимание на яркие фасады малоэтажек вдоль Петербургского шоссе.
Жилые комплексы «Образцовые кварталы» возводит в Пушкинском районе застройщик «Терминал-Ресурс». Проект комплексного развития территории в продолжение исторических традиций получил название «На Царскосельских холмах». ЖК «Образцовые кварталы» расположены на месте бывших «образцовых деревень» времён Екатерины Великой. В новостройках сочетаются исторические традиции Санкт-Петербурга и современные технологии. Они оснащены тёплыми водяными полами, собственными газовыми котельными и бесшумными лифтами производства Швейцарии.
Застройщик уже построил и сдал пять жилых комплексов, сейчас на этапе высокой готовности находится «Образцовый квартал 6».
Дома обращают на себя внимание стильными фасадами с панорамным остеклением. Жизнерадостная золотисто-коричневая и светло-зелёная расцветка входит в классическую палитру Петербурга, разработанную в середине прошлого века. Недавно перечень из 40 исходных цветов был расширен на 74 оттенка.
Значение цвета
Цвет является одним из важных факторов, формирующих среду проживания. Чем шире цветовая гамма, тем разнообразнее и богаче окружающие визуальные образы. Цвет в архитектуре города ориентирует, придает смысл отдельным элементам и целостным объектам, наполняет пространство содержанием.
Цвет в городском пейзаже не должен угнетать, вызывать отрицательных эмоций. Он служит фоном, устанавливающим равновесие между природой и обществом. Это особенно заметно в нашей стране, обладающей широким диапазоном географических условий. Неслучайно архитектура на Крайнем Севере, в Сибири, в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге имеет значительные отличия. Причины этого – и природные, и социально-культурные. На выбор колористики существенное влияние оказывают световой режим, температура и влажность местности, многоцветие природного окружения, а также естественные строительные материалы.
Природа цвета
Исторически формирование доминирующего цвета города происходит под сильным влиянием природного и экономического факторов. Наибольшее распространение в каждом регионе получает цвет дешевого местного природного пигмента или наиболее доступного строительного материала. Например, в Умбрии (Италия) — это цвет традиционного для региона серо-желтого камня. В Оксфорде (Великобритания) — цвет желтого песчаника. В Руссильоне, провинции на юге Франции, большинство зданий имеют цвет красной охры. На греческих островах Миконос, Тинос и Санторини дома оштукатурены известью и лежащим повсюду шламом — материалом, добытым из мрамора. Во всех этих случаях изначально существенным моментом в выборе характерного для местности цвета являлся короткий географический путь от места добычи до переработки.
Символика цвета
Каждая культура имеет свою систему цветовых символов, свой язык цвета. С климатом и религией связаны различия цветовой гаммы Запада и Востока. Северные народы живут в богатой гамме серо-голубых тонов. Многоцветность была свойственна древним Египту, Вавилону, Индии, Китаю.
Создавая комфорт и красоту, цвет несёт и смысловую нагрузку. Так, например, в древнерусской традиции белый цвет означал чистоту и веру, а красный считался символом красоты и радости.
Жёлтый город
В эпоху расцвета абсолютизма городские центры ассоциировались с монархической властью, их колористика была наполнена различными оттенками жёлтого цвета. Жёлтый цвет считался официальным цветом зданий Австро-Венгрии. Большинство государственных зданий в российских городах, в том числе в Санкт-Петербурге, были окрашены в различные оттенки жёлтого. Отсюда и образ «жёлтого Петербурга», о котором пишет Ф. Достоевский.
В жёлтые и светло-коричневые цвета окрашены фасады нескольких «Образцовых кварталов», расположенных в Пушкинском районе, в непосредственной близости от знаменитых дворцово-парковых комплексов «Царское село» и «Павловск».
Отдела продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719–19–19, www.devcent.ru
Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»
Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс «Образцовый квартал», жилой комплекс «Образцовый квартал 2», жилой комплекс «Образцовый квартал 3», жилой комплекс «Образцовый квартал 4», жилой комплекс «Образцовый квартал 5», жилой комплекс «Образцовый квартал 6» — застройщик ООО «Терминал-Ресурс», проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya