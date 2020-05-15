«Не открыться было бы совсем грустно». Истории петербургских заведений, которые не поддались панике

Среди петербургских заведений, которые «Фонтанка» собрала на карте «Покупай у своих», нашлись настоящие любители риска, которые не поддались всеобщему унынию. Одни из них открылись за пару дней до самоизоляции, но до сих пор продолжают работу, а другие прямо сейчас инвестируют в масштабные проекты развития.

К примеру, заведение «Пышки.Плюшки.Пирожки» готовилось к открытию еще с декабря 2019 года. «Мы делали ремонт весь январь и весь февраль, и совсем не открыться было бы как-то совсем грустно», — объясняют сотрудники.

С открытым залом им удалось проработать меньше недели. Вместо оборота, который планировался изначально, пришлось довольствоваться совсем крохами. «Начались сообщения о первых заболевших, стала появляться информация о том, что школьников и студентов отправят на свободное обучение, которое потом вылилось в дистанционное. Стало понятно, что посетитель, на которого мы рассчитывали, разбежался по домам», — вспоминают в заведении. После объявления нерабочих дней заведение какое-то время простояло закрытым — можно было работать только на доставку, но для «новеньких» об этом пока не могло идти и речи — у них же не было еще сложившейся базы постоянных покупателей. Потом разрешили работать навынос, но в первые дни в городе было не отыскать масок. «Спасибо волонтерам — нашли ребят, которые шьют многоразовые маски и раздают тем, кому это необходимо, — говорят сотрудники. — По-честному попросили ровно столько, сколько необходимо для работы в смене». Несмотря на то, что заведение не попадает ни под одну льготную категорию и в силу своего молодого возраста не может брать льготные кредиты на зарплату, оно продолжает работать для тех, кто живет рядом.