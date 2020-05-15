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15.05.2020 13:15
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«Не открыться было бы совсем грустно». Истории петербургских заведений, которые не поддались панике

Среди петербургских заведений, которые «Фонтанка» собрала на карте «Покупай у своих», нашлись настоящие любители риска, которые не поддались всеобщему унынию. Одни из них открылись за пару дней до самоизоляции, но до сих пор продолжают работу, а другие прямо сейчас инвестируют в масштабные проекты развития.

К примеру, заведение «Пышки.Плюшки.Пирожки» готовилось к открытию еще с декабря 2019 года.

«Мы делали ремонт весь январь и весь февраль, и совсем не открыться было бы как-то совсем грустно», — объясняют сотрудники.

С открытым залом им удалось проработать меньше недели. Вместо оборота, который планировался изначально, пришлось довольствоваться совсем крохами.

«Начались сообщения о первых заболевших, стала появляться информация о том, что школьников и студентов отправят на свободное обучение, которое потом вылилось в дистанционное. Стало понятно, что посетитель, на которого мы рассчитывали, разбежался по домам», — вспоминают в заведении.

После объявления нерабочих дней заведение какое-то время простояло закрытым — можно было работать только на доставку, но для «новеньких» об этом пока не могло идти и речи — у них же не было еще сложившейся базы постоянных покупателей. Потом разрешили работать навынос, но в первые дни в городе было не отыскать масок.

«Спасибо волонтерам — нашли ребят, которые шьют многоразовые маски и раздают тем, кому это необходимо, — говорят сотрудники. — По-честному попросили ровно столько, сколько необходимо для работы в смене».

Несмотря на то, что заведение не попадает ни под одну льготную категорию и в силу своего молодого возраста не может брать льготные кредиты на зарплату, оно продолжает работать для тех, кто живет рядом.

«Сейчас мы работаем по двум причинам. Во-первых, потому что коллектив не хочется терять, а во-вторых, потому что хоть кому-то что-то свежее и вкусное мы отдаем. Справляемся с этим, очень затянув пояса».

Владельцу ресторана «Питер-Баку» Станиславу По в пандемию не повезло — отключили электричество за неуплату коммуналки, а потом заведение еще и лишилось зала.

«Достаточно высокими были затраты на управляющую компанию, я понимал, что мне это никак не выдержать. Мы с арендодателем нашли компромисс — что я освобождаю зал и оставляю только кухню, чтобы дальше работать только на доставку и навынос», — рассказывает Станислав.

Вместо того, чтобы отчаиваться, он придумал, как развить бизнес. Две недели назад бизнесмен арендовал участок площадью 512 м в Шуваловском парке. Вычистил мусор, провел электричество и воду, поставил военную палатку и два утепленных контейнера. В скором времени здесь появится небольшой ресторанчик «Коптим и жарим» с мангалом и коптильней.

Возле ресторана повесят гамаки, а в будущем, возможно, появится веревочный парк и занятия йогой. «Я уже договорился по поводу проката велосипедов — летом, как только будет можно, размещу здесь штук 50. Зимой будем сдавать в прокат санки и лыжи. Я сам не пью, так что мы не станем торговать алкоголем, мангал и коптильню разместим внутри помещения», — обещает Станислав.

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Комментарии (2)

Alex000
- Истории петербургских заведений, которые не поддались панике
Вам сюда:
https://www.fontanka.ru/2020/05/15/69260815/
ottakoe
Ура! На «Фонтанке» наконец-то начали нормально вычитывать тексты перед публикацией! :-)
Спасибо, это — первый текст за последнее время, в котором правильно написано «навынос». Надеюсь, редактор (корректор) будет работать со всеми вашими статьями.
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