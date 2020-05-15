Лавров указал на бездоказательность обвинений США в адрес Китая и ВОЗ по поводу утаивания информации о коронавирусе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что обвинения США в адрес Китая и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поводу утаивания информации о коронавирусе ничем не подкреплены.
«В начале февраля специалисты ВОЗ посетили Ухань, среди них был и российский специалист. Так что говорить, что китайцы закрывались от ВОЗ или что ВОЗ не была в курсе или была в курсе, но утаивала какую-то информацию, по меньшей мере некорректно», — заявил он в интервью РБК.
Он также объяснил, что расследование происхождения коронавируса не преследует цель ввести санкции. Большинство учёных сходятся во мнении, что COVID-19 появился не в лаборатории. Однако предстоит выяснить, как начался этот естественный процесс, как начал передаваться от человека к человеку. Это будет иметь ключевое значение при разработке вакцины.
На сегодняшний день в России выявлено 262843 человека с COVID-19. По этому параметру в мировом рейтинге, по данным Университета Джона Хопкинса, мы занимаем второе место. Хуже ситуация только в США.