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15.05.2020 13:04
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Лавров указал на бездоказательность обвинений США в адрес Китая и ВОЗ по поводу утаивания информации о коронавирусе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что обвинения США в адрес Китая и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поводу утаивания информации о коронавирусе ничем не подкреплены.

«В начале февраля специалисты ВОЗ посетили Ухань, среди них был и российский специалист. Так что говорить, что китайцы закрывались от ВОЗ или что ВОЗ не была в курсе или была в курсе, но утаивала какую-то информацию, по меньшей мере некорректно», — заявил он в интервью РБК.

Он также объяснил, что расследование происхождения коронавируса не преследует цель ввести санкции. Большинство учёных сходятся во мнении, что COVID-19 появился не в лаборатории. Однако предстоит выяснить, как начался этот естественный процесс, как начал передаваться от человека к человеку. Это будет иметь ключевое значение при разработке вакцины.

На сегодняшний день в России выявлено 262843 человека с COVID-19. По этому параметру в мировом рейтинге, по данным Университета Джона Хопкинса, мы занимаем второе место. Хуже ситуация только в США.

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Комментарии (11)

***_555
Уровня маши-плясуньи для таких комментариев уже недостаточно?
Skazochny
Сережа, мы тебя поняли, расскажи как Катюша живет? всё нормально? говорят в сша очень плохо, по русски научилась говорить или не к чему ей?
22ilves
Когда в Китае внезапно (но весьма кстати) помер врач, впервые просигналивший про корону? Не в декабре/январе ли? Но Россия будет до конца оправдывать своих китайских братьев по разуму сама бы так сделала.
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