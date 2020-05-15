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15.05.2020 12:12
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Интернет-мошенники предлагают быстро получить выплату на ребенка. В очереди на пособие уже более 5 миллионов человек

В Сети активизировались злоумышленники с предложением быстро оформить обещанную президентом выплату в 10 тысяч рублей на ребенка до 15 лет включительно.

«В Интернете появились сайты-мошенники, предлагающие быстро получить выплаты на детей в 5 и 10 тыс. рублей», — сообщает 15 мая портал «Стопкоронавирус.рф» в своем telegram-канале.

Обещанные выплаты можно оформить только на портале «Госуслуги», который не просит данные банковской карты, как это делают злоумышленники.

По последним данным, которые 15 мая на совещании с премьером Михаилом Мишустиным озвучил руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, выплаты на ребенка запросили более 5 миллионов человек. «Хочу отметить высокую востребованность этих выплат. <...> 15 минут назад, готовясь к соответствующему заседанию, я еще раз посмотрел, и уже 5 миллионов 300 тысяч заявлений на 7,5 миллиона детей», — доложил Григоренко.

В рамках третьего пакета мер поддержки граждан и бизнеса президент России Владимир Путин 11 мая пообещал единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 15 лет включительно. Михаил Мишустин рассказал, что только за первые сутки было подано 2 миллиона заявок на выплату. Однако желающие получить пособие столкнулись с проблемами на сайте «Госуслуги», после чего на это пришлось обратить внимание Путину. После критики от президента Минкомсвязи рапортовало об устранении проблем.

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Комментарии (4)

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Батарейкин
только на портале «Госуслуги», который не просит данные банковской карты - ага, в принтере что ли деньги получать будете?
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