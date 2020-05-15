Интернет-мошенники предлагают быстро получить выплату на ребенка. В очереди на пособие уже более 5 миллионов человек

В Сети активизировались злоумышленники с предложением быстро оформить обещанную президентом выплату в 10 тысяч рублей на ребенка до 15 лет включительно.



«В Интернете появились сайты-мошенники, предлагающие быстро получить выплаты на детей в 5 и 10 тыс. рублей», — сообщает 15 мая портал «Стопкоронавирус.рф» в своем telegram-канале.

Обещанные выплаты можно оформить только на портале «Госуслуги», который не просит данные банковской карты, как это делают злоумышленники.

По последним данным, которые 15 мая на совещании с премьером Михаилом Мишустиным озвучил руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, выплаты на ребенка запросили более 5 миллионов человек. «Хочу отметить высокую востребованность этих выплат. <...> 15 минут назад, готовясь к соответствующему заседанию, я еще раз посмотрел, и уже 5 миллионов 300 тысяч заявлений на 7,5 миллиона детей», — доложил Григоренко.