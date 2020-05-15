Базу данных российских автовладельцев частично выложили в даркнете

На одном из форумов в даркнете выложили базу данных российских автовладельцев, содержащую около 129 миллионов лидов из реестра ГИБДД. Об этом 15 мая пишут «Ведомости».

Об утечке сообщил основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян, а подлинность данных из базы «Ведомостям» подтвердили в одной из каршеринговых компаний.

Большинство файлов, выложенных в открытый доступ, содержат сведения о транспортных средствах: модель автомобиля, место и дата регистрации. За деньги можно узнать персональные данные автовладельцев: имя, адрес, дату рождения, номер паспорта, ИНН юрлиц, контактные данные. Кроме того, выложившие базу данных лица предлагают передать её в эксклюзивное пользование за крупную сумму.