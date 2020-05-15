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15.05.2020 11:14
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Базу данных российских автовладельцев частично выложили в даркнете

На одном из форумов в даркнете выложили базу данных российских автовладельцев, содержащую около 129 миллионов лидов из реестра ГИБДД. Об этом 15 мая пишут «Ведомости».

Об утечке сообщил основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян, а подлинность данных из базы «Ведомостям» подтвердили в одной из каршеринговых компаний.

Большинство файлов, выложенных в открытый доступ, содержат сведения о транспортных средствах: модель автомобиля, место и дата регистрации. За деньги можно узнать персональные данные автовладельцев: имя, адрес, дату рождения, номер паспорта, ИНН юрлиц, контактные данные. Кроме того, выложившие базу данных лица предлагают передать её в эксклюзивное пользование за крупную сумму.

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Комментарии (11)

Noisymouse
Копии наших документов - всех!- валяются в стольких организациях и учреждениях, что даже трудно придумать, с какой целью еще куда-то выкладывать.
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Alex000
Б - безопасность. К - конфиденциальность. Д - :)
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