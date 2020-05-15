«Полностью отрезаны от всех мер поддержки». Автодилеры просят Беглова оказать помощь или разрешить работать
Петербургские автодилеры написали второе письмо губернатору Александру Беглову с просьбой поддержать их бизнес в условиях «коронакризиса». Как говорится в обращении от 14 мая (есть в распоряжении «Фонтанки»), преобладающее большинство дилерских предприятий, которым власти Северной столицы запретили работать, «оказались полностью отрезаны от всех мер государственной поддержки».
«Наши предприятия ввиду значительного торгового оборота и численности сотрудников не включены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства РФ, а также на сегодняшний день не попали в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», — сообщают авторы петиции.
В список пострадавших отраслей вошло два кода ОКВЭД (45.11.2 и 45.11.3), под которыми работают автосалоны, но десятки дилерских предприятий имеют более общий ОКВЭД 45.11 и 45.1.
В связи с этим дилеры просят губернатора выступить с инициативой включить эти коды в перечень пострадавших отраслей либо предусмотреть адресные меры поддержки на городском уровне, а также подумать о снятии запрета для автосалонов.
Обращение к губернатору Санкт-Петербурга подписали два десятка компаний, среди которых ГК «Аларм-моторс», ГК «Максимум», ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург», ГК «Петровский», ГК WAGNER, АО «АВТОДОМ», «Ауди Центр Петербург», «Аксель Групп», «Major в Санкт-Петербурге», ГК «Мега-Авто», ООО «ОАК», ГК «Инчкейп в Санкт-Петербурге», ООО «Авангард», ООО «Автопродикс», ГК «Прагматика», АО «ИАТ», ООО «Р-моторс-Лада», ООО «М2О», ООО «Карс Фэмили».