FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +10
73.93р79.90р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
15.05.2020 10:44
15
Печать

«Полностью отрезаны от всех мер поддержки». Автодилеры просят Беглова оказать помощь или разрешить работать

Петербургские автодилеры написали второе письмо губернатору Александру Беглову с просьбой поддержать их бизнес в условиях «коронакризиса». Как говорится в обращении от 14 мая (есть в распоряжении «Фонтанки»), преобладающее большинство дилерских предприятий, которым власти Северной столицы запретили работать, «оказались полностью отрезаны от всех мер государственной поддержки».

«Наши предприятия ввиду значительного торгового оборота и численности сотрудников не включены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства РФ, а также на сегодняшний день не попали в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», — сообщают авторы петиции.

В список пострадавших отраслей вошло два кода ОКВЭД (45.11.2 и 45.11.3), под которыми работают автосалоны, но десятки дилерских предприятий имеют более общий ОКВЭД 45.11 и 45.1.

В связи с этим дилеры просят губернатора выступить с инициативой включить эти коды в перечень пострадавших отраслей либо предусмотреть адресные меры поддержки на городском уровне, а также подумать о снятии запрета для автосалонов.

Обращение к губернатору Санкт-Петербурга подписали два десятка компаний, среди которых ГК «Аларм-моторс», ГК «Максимум», ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург», ГК «Петровский», ГК WAGNER, АО «АВТОДОМ», «Ауди Центр Петербург», «Аксель Групп», «Major в Санкт-Петербурге», ГК «Мега-Авто», ООО «ОАК», ГК «Инчкейп в Санкт-Петербурге», ООО «Авангард», ООО «Автопродикс», ГК «Прагматика», АО «ИАТ», ООО «Р-моторс-Лада», ООО «М2О», ООО «Карс Фэмили».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (15)

krasnonosov
Вот кого точно не надо поддерживать, так вот этих барыг с завышенными раза в 2 ценами на всё.
LiChaBaTa
Однозначно перебор этих дилеров.
Devis
Нормальный автодилеры могли бы и по удаленке продавать машины. "Мегу" открыли, "Ленты" работают. Что-то я в автосалонах такого количества людей и очередей в кассу не наблюдал ни разу.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний