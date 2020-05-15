«Полностью отрезаны от всех мер поддержки». Автодилеры просят Беглова оказать помощь или разрешить работать

Петербургские автодилеры написали второе письмо губернатору Александру Беглову с просьбой поддержать их бизнес в условиях «коронакризиса». Как говорится в обращении от 14 мая (есть в распоряжении «Фонтанки»), преобладающее большинство дилерских предприятий, которым власти Северной столицы запретили работать, «оказались полностью отрезаны от всех мер государственной поддержки».



«Наши предприятия ввиду значительного торгового оборота и численности сотрудников не включены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства РФ, а также на сегодняшний день не попали в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», — сообщают авторы петиции.