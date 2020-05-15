В Петербурге задержали беглого экс-директора белорусской школы

Бывший директор школы в небольшом посёлке Белоруссии задержан петербургской полицией у станции метро «Дыбенко». Мужчину объявили в межгосударственный розыск в августе прошлого года. В день возбуждения уголовного дела он бесследно исчез.



Как стало известно «Фонтанке» 15 мая, с 49-летним уроженцем Хмельницкой области Украины оперативники уголовного розыска лично познакомились накануне, сразу после дня его рождения. В Белоруссии директора школы очень ждут с 2019 года, он проходит по делу о превышении должностных полномочий в качестве обвиняемого. Избранная для него мера пресечения — заключение под стражу.

