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15.05.2020 08:13
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ВЦИОМ выяснил, как россияне переносят удалёнку и сколько людей остались без работы из-за введённых ограничений

Жители сёл и маленьких городов России в период пандемии остались без работы, москвичи и петербуржцы переключились на удалёнку, но больше половины из них недовольны тем, что приходится налаживать процессы из дома. Это следует из данных свежего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Social Business Group, выдержки из которого 15 мая опубликовал «Коммерсант».

54% опрошенных, среди которых преобладают жители сельской местности и маленьких городов, а также есть учащиеся и пенсионеры, заявили, что нигде сейчас не работают. 16% после введения ограничений отказались от офисов и начали работать удалённо, в основном в эту категорию попали жители двух столиц. 2% ещё до коронавируса зарабатывали на жизнь фрилансом. 27% продолжают ходить на работу.

61% работающих удаленно недовольны таким режимом. Причин несколько: их работа требует прямого контакта с людьми (30%), дома они не могут сосредоточиться (15%) и полноценно работать (11%). Каждому десятому надоело сидеть дома, 9% больше любят работать в коллективе. Респонденты, которым работа из дома нравится (36%), объяснили это тем, что теперь дорога до офиса не отнимает лишнее время (31%). Преимуществом им кажется и гибкий график такой работы (26%), более комфортная домашняя обстановка (17%).

Переход на удаленный режим работы не потребовал от большинства россиян (81%) освоения новых цифровых навыков. Те, кому пришлось осваивать новое, в основном учились использовать необходимые для работы программные продукты (47%), Zoom (17%), мессенджеры (13%). Некоторым пришлось освоить компьютер (14%).

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Комментарии (9)

lenok0508
ВЦИОМ опросил 1.6 тыс.населения по телефону,а остальные миллионы наверное с ними даже разговаривать не захотели.Зачем такую инфу выпускать в СМИ?
Noisymouse
На удаленке домашних трое ( не считая ребенка), все, скорее, со знаком + (включая ребенка)). Только щеки все наели) Близость холодильника сказывается)
Drugoy
Что самое интересное, что до сих пор реальная статистика по Санкт-Петербургу за время «самоизоляции» не опубликована, поэтому точно нельзя сказать, а сколько работающего населения все же не работало, действительно соблюдая карантин, сколько обратилось на биржу труда с новыми записями в трудовой книжке об увольнении. Иначе все это только разговоры.
Судя по трафику машин на улице...
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