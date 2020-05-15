ВЦИОМ выяснил, как россияне переносят удалёнку и сколько людей остались без работы из-за введённых ограничений
Жители сёл и маленьких городов России в период пандемии остались без работы, москвичи и петербуржцы переключились на удалёнку, но больше половины из них недовольны тем, что приходится налаживать процессы из дома. Это следует из данных свежего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Social Business Group, выдержки из которого 15 мая опубликовал «Коммерсант».
54% опрошенных, среди которых преобладают жители сельской местности и маленьких городов, а также есть учащиеся и пенсионеры, заявили, что нигде сейчас не работают. 16% после введения ограничений отказались от офисов и начали работать удалённо, в основном в эту категорию попали жители двух столиц. 2% ещё до коронавируса зарабатывали на жизнь фрилансом. 27% продолжают ходить на работу.
61% работающих удаленно недовольны таким режимом. Причин несколько: их работа требует прямого контакта с людьми (30%), дома они не могут сосредоточиться (15%) и полноценно работать (11%). Каждому десятому надоело сидеть дома, 9% больше любят работать в коллективе. Респонденты, которым работа из дома нравится (36%), объяснили это тем, что теперь дорога до офиса не отнимает лишнее время (31%). Преимуществом им кажется и гибкий график такой работы (26%), более комфортная домашняя обстановка (17%).
Переход на удаленный режим работы не потребовал от большинства россиян (81%) освоения новых цифровых навыков. Те, кому пришлось осваивать новое, в основном учились использовать необходимые для работы программные продукты (47%), Zoom (17%), мессенджеры (13%). Некоторым пришлось освоить компьютер (14%).