ВЦИОМ выяснил, как россияне переносят удалёнку и сколько людей остались без работы из-за введённых ограничений

Жители сёл и маленьких городов России в период пандемии остались без работы, москвичи и петербуржцы переключились на удалёнку, но больше половины из них недовольны тем, что приходится налаживать процессы из дома. Это следует из данных свежего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Social Business Group, выдержки из которого 15 мая опубликовал «Коммерсант».



54% опрошенных, среди которых преобладают жители сельской местности и маленьких городов, а также есть учащиеся и пенсионеры, заявили, что нигде сейчас не работают. 16% после введения ограничений отказались от офисов и начали работать удалённо, в основном в эту категорию попали жители двух столиц. 2% ещё до коронавируса зарабатывали на жизнь фрилансом. 27% продолжают ходить на работу.

