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15.05.2020 07:52
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Старикам тут не место. МЧС нашло нарушения пожарной безопасности более чем в 150 домах престарелых

Сотрудники МЧС России с начала года проверили противопожарное состояние в тысяче домов для престарелых и инвалидов. 165 учреждений проверку не прошли. Об этом 15 мая сообщили в ведомстве.

Как пишет ТАСС, среди наиболее частых нарушений — заставленные хламом эвакуационные выходы, а также неисправная противопожарная защита.

8 апреля на западе Москвы загорелся дом престарелых, в результате четверо постояльцев погибли. Через месяц та же самая участь постигла пансионат в подмосковном Красногорске. Погибла треть пенсионеров, находившихся внутри.

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Комментарии (2)

Pilat
Ну так закройте эти дома престарелых, стариков вышвырните на улицу подыхать.
Это ведь лучше чем гибель от возможного пожара.
Такова ведь логика современной власти.
Гость
Эти бармоеды опять проснулись когда что то случилось. А раньше на плановых проверках и приёмках объектов всё было хорошо?
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