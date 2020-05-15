Старикам тут не место. МЧС нашло нарушения пожарной безопасности более чем в 150 домах престарелых

Сотрудники МЧС России с начала года проверили противопожарное состояние в тысяче домов для престарелых и инвалидов. 165 учреждений проверку не прошли. Об этом 15 мая сообщили в ведомстве.



Как пишет ТАСС, среди наиболее частых нарушений — заставленные хламом эвакуационные выходы, а также неисправная противопожарная защита.



8 апреля на западе Москвы загорелся дом престарелых, в результате четверо постояльцев погибли. Через месяц та же самая участь постигла пансионат в подмосковном Красногорске. Погибла треть пенсионеров, находившихся внутри.

