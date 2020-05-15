В ближайшие дни дожди не собираются покидать Петербург: погоду определяет циклон.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 мая в городе будет облачно с прояснениями, днём кратковременные дожди, ветер слабый. Ночью в пригородах температура опускалась местами до нуля градусов, а в основном держалась на уровне 3-5 градусов тепла, днём же она составит плюс 10-12.

Такая же погода ожидается и в выходные: небольшие дожди и 10-12 градусов тепла.