Дожди останутся в Петербурге на несколько дней, термометр демонстрирует стабильность
В ближайшие дни дожди не собираются покидать Петербург: погоду определяет циклон.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 мая в городе будет облачно с прояснениями, днём кратковременные дожди, ветер слабый. Ночью в пригородах температура опускалась местами до нуля градусов, а в основном держалась на уровне 3-5 градусов тепла, днём же она составит плюс 10-12.
Такая же погода ожидается и в выходные: небольшие дожди и 10-12 градусов тепла.
За 58-летнюю историю погодных наблюдений 15 мая в Санкт-Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков. Самое холодное 15 мая было в 1960 году, минимальная дневная температура составила минус 1 градус. Самое тёплое – в 2018 году, воздух прогрелся до плюс 28, напоминает «Яндекс».