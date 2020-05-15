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15.05.2020 07:18
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Дожди останутся в Петербурге на несколько дней, термометр демонстрирует стабильность

В ближайшие дни дожди не собираются покидать Петербург: погоду определяет циклон.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 мая в городе будет облачно с прояснениями, днём кратковременные дожди, ветер слабый. Ночью в пригородах температура опускалась местами до нуля градусов, а в основном держалась на уровне 3-5 градусов тепла, днём же она составит плюс 10-12.

Такая же погода ожидается и в выходные: небольшие дожди и 10-12 градусов тепла.

Скриншот с&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот с www.meteo.nw.ru

За 58-летнюю историю погодных наблюдений 15 мая в Санкт-Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков. Самое холодное 15 мая было в 1960 году, минимальная дневная температура составила минус 1 градус. Самое тёплое – в 2018 году, воздух прогрелся до плюс 28, напоминает «Яндекс».

Скриншот с&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

GermanIvanov
Дождь это хорошо, пыль прибьет к земле...
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