В Москве за сутки выявили ещё 68 жертв коронавируса

Московский оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией подтвердил смерть от COVID-19 ещё 68 жителей столицы. У всех диагностировали пневмонию, анализ на новый вирус дал положительный результат.



Таким образом, по официальным данным на 15 мая, только в Москве COVID-19 стал причиной смерти 1 358 человек. По всей России зарегистрировано 2 373 летальных исхода. Всего в стране зафиксировано 252 245 случаев заболевания. По числу заражённых Россия вырвалась на второе место в мире, на первом - США, где выявлено более 1,4 млн заболевших.