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В Петербурге задержан замдиректора «Ленэнерго»

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14.05.2020 22:40
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В Петербург вернули 76 пленников пандемии с Канарских островов и Барселоны

Вывозной рейс «Аэрофлота» эвакуировал на родину более двухсот россиян, которые стали заложниками коронавируса на испанских курортах. Часть из них встречают в Петербурге, большинство ждут в Москве.

По данным трекингового сервиса Flightradar, спецрейс SU 2549 приземлился в Пулково в половине одиннадцатого вечера 14 мая. Как сообщают в Минтрансе, борт вывез 112 человек с Тенерифе и ещё 129 из Барселоны.

В Петербурге сойдут 76 жителей города, Ленобласти и ближайших регионов, остальные полетят в Москву. Всем прибывшим ещё на борту измеряют температуру, потом по выделенному коридору их проводят в здание аэропорта сдавать анализы и ждать багаж, который дезинфицируют перед выдачей.

«При наличии малейших симптомов заболевания человека сразу направят в медицинское учреждение», - предупреждают в Смольном.

Прибывших развезут по квартирам, гостей из других регионов доставят в обсерватор. Следующие 14 дней они должны провести на самоизоляции.

По данным университета Джонса Хопкинса, Испания занимает четвёртое место в мире по числу случаев коронавируса. В стране зарегистрировано 229 540 заболевших, 27 321 смерть и более 143,3 тысячи выздоровевших.

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Комментарии (6)

261355611
Как в здравом уме можно эвакуироваться с Тенерифе???? Да я бы там жил годы, если бы волею судьбы оказался там на карантине.
Им бы маски с принтами выдать, как здесь поугорали б

https://zen.yandex.ru/media/id/5d5381d20ce57b00c1d82d57/5eb7430736ac7c36ca76a0c6
Куромякки
Слава тебе, Господи, мы их тут так ждали, так ждали...
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