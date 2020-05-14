В Петербург вернули 76 пленников пандемии с Канарских островов и Барселоны
Вывозной рейс «Аэрофлота» эвакуировал на родину более двухсот россиян, которые стали заложниками коронавируса на испанских курортах. Часть из них встречают в Петербурге, большинство ждут в Москве.
По данным трекингового сервиса Flightradar, спецрейс SU 2549 приземлился в Пулково в половине одиннадцатого вечера 14 мая. Как сообщают в Минтрансе, борт вывез 112 человек с Тенерифе и ещё 129 из Барселоны.
В Петербурге сойдут 76 жителей города, Ленобласти и ближайших регионов, остальные полетят в Москву. Всем прибывшим ещё на борту измеряют температуру, потом по выделенному коридору их проводят в здание аэропорта сдавать анализы и ждать багаж, который дезинфицируют перед выдачей.
«При наличии малейших симптомов заболевания человека сразу направят в медицинское учреждение», - предупреждают в Смольном.
Прибывших развезут по квартирам, гостей из других регионов доставят в обсерватор. Следующие 14 дней они должны провести на самоизоляции.
По данным университета Джонса Хопкинса, Испания занимает четвёртое место в мире по числу случаев коронавируса. В стране зарегистрировано 229 540 заболевших, 27 321 смерть и более 143,3 тысячи выздоровевших.