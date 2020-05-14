Министр образования: Вузы настаивают на приёме в 2020 году по результатам ЕГЭ
Высшие учебные заведения России считают нужным проводить приём абитуриентов по результатам ЕГЭ, указывая на беспристрастность экзамена. Об этом заявил 14 мая глава Минобразования Валерий Фальков.
«Российские вузы считают принципиальным <...> осуществлять прием в 2020 году так же, как и в предыдущие годы, по результатам ЕГЭ», - заявил в эфире телеканала «Россия 24» Фальков.
Ввиду пандемии обсуждаются разные варианты, вплоть до отмены ЕГЭ, отметил министр. Однако это, по его словам, стало бы «большим стрессом» для учащихся. Фальков считает, что единый госэкзамен - единственно возможный способ объективно оценить знания выпускников.
«Мы не сможем обеспечить справедливость и беспристрастность. Поэтому в этом смысле все российские вузы поддерживают предложение о том, чтобы поступление было по результатам ЕГЭ», - сказал он.
Министр добавил, что и школы, и вузы намерены начать новый учебный год с сентября 2020-го.
Напомним, Рособрнадзор в качестве одного из вариантов даты начала ЕГЭ рассматривает 19 июня. Ранее Российская ассоциация вузов предложила перенести экзамен на конец июля. Минздрав, в свою очередь, хотел сдвинуть ЕГЭ на август или даже сентябрь. Его будут сдавать только те, кто планирует поступить в университет. Одинадцатиклассникам нужно будет выбрать два предмета для сдачи, которые будут нужны при поступлении в вуз.