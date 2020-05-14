Движение по Парашютной ограничат до конца лета, по Маршала Казакова — до середины
В ближайшие дни, 15 и 16 мая, в Петербурге вступают в силу ограничения движения на нескольких улицах. На Ивана Фомина будут ремонтировать дорогу, а на Парашютной и Маршала Казакова — прокладывать коммуникации.
Как сообщает 14 мая пресс-служба государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 15 мая по 7 июля будет ограничен проезд по улице Ивана Фомина от Поэтического бульвара до Сиреневого бульвара, без перекрёстка с проспектом Просвещения. А в период с 23 по 26 мая движение на этом участке перекроют. СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» будет ремонтировать там дорожное покрытие.
Объезд ограничений предусмотрен по проспекту Художников, Поэтическому бульвару, улице Есенина и Сиреневому бульвару.
С 15 мая по 20 августа ООО «Дорожник СПБ» будет прокладывать инженерные сети на Парашютной улице. В связи с этим будет ограничено движение транспорта на участке от улицы Лётчика Паршина до дороги в Каменку.
Работы по переустройству водопровода, которые проведет СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», с 16 мая по 9 июня ограничат движение по боковому проезду проспекта Маршала Жукова от проспекта Ветеранов до проспекта Народного Ополчения.
Также с 16 мая и до 14 июля будет ограничен проезд по улице Маршала Казакова от проспекта Маршала Жукова до улицы Котина и по улице Котина от улицы Маршала Казакова до Ленинского проспекта. ПАО «Ленэнерго» будет прокладывать там электрокабель. Маршрут объезда: улица Маршала Казакова, проспект Десантников, Ленинский проспект и проспект Маршала Жукова.