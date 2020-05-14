В ближайшие дни, 15 и 16 мая, в Петербурге вступают в силу ограничения движения на нескольких улицах. На Ивана Фомина будут ремонтировать дорогу, а на Парашютной и Маршала Казакова — прокладывать коммуникации.



Как сообщает 14 мая пресс-служба государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 15 мая по 7 июля будет ограничен проезд по улице Ивана Фомина от Поэтического бульвара до Сиреневого бульвара, без перекрёстка с проспектом Просвещения. А в период с 23 по 26 мая движение на этом участке перекроют. СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» будет ремонтировать там дорожное покрытие.