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14.05.2020 16:45
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20 мая — круглый стол «Авторынок — кто поддержит?»

Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают вас принять участие в онлайн/заочном круглом столе на тему: «Авторынок — кто поддержит?»

Предварительный список вопросов к обсуждению:

  • Что делает государство для поддержки автомобильной отрасли? Какие существуют программы? Кто ими может воспользоваться?
  • Автокредиты. На каких условиях сейчас банки кредитуют покупку автомобилей? Госпрограмма и собственные программы банков. Насколько услуга востребована? Какова ситуация сейчас и чего ожидать в ближайшее время?
  • Лизинг автотранспорта. Каковы условия предоставления автотранспорта в лизинг? Кто может получить и на каких условиях? Лизинговые каникулы. Кто может воспользоваться? Динамика спроса на лизинг автотранспорта в 2020 году.
  • Автострахование. В связи с введением льготных автокредитов увеличился ли поток клиентов в страховые компании? Какова ситуация на рынке автострахования в условиях пандемии? е-ОСАГО. Насколько страховщики готовы оказались перейти в онлайн? Какая часть полисов продается онлайн в 2020 году. Сравнение г/г. Перспективы рынка.

По вопросам участия обращаться: Эльвира Петрова, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru

К участию приглашаются представители автомобильных и страховых компаний, банковского сообщества, лизинговых компаний и эксперты рынка.

 

План мероприятий

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