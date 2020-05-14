Три человека пострадали в столкновении двух легковых машин в Ломоносовском районе Ленинградской области днем 14 мая. В том числе, медицинская помощь потребовалась ребенку в возрасте около двух лет.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около половины первого часа дня на 45-м километре автодороги Петродворец — Кейкино столкнулись LADA Granta и Hyundai Solaris. По предварительным данным, 55-летняя женщина на «Ладе», двигаясь со стороны села Копорье в направлении деревни Лопухинка, совершила столкновение с поворачивавшим налево по ходу движения «Солярисом» под управлением 34-летнего мужчины.