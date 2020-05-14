«Лада Гранта» догнала поворачивавший «Солярис» под Петербургом. Среди пострадавших — маленький ребенок
Три человека пострадали в столкновении двух легковых машин в Ломоносовском районе Ленинградской области днем 14 мая. В том числе, медицинская помощь потребовалась ребенку в возрасте около двух лет.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около половины первого часа дня на 45-м километре автодороги Петродворец — Кейкино столкнулись LADA Granta и Hyundai Solaris. По предварительным данным, 55-летняя женщина на «Ладе», двигаясь со стороны села Копорье в направлении деревни Лопухинка, совершила столкновение с поворачивавшим налево по ходу движения «Солярисом» под управлением 34-летнего мужчины.
В результате аварии пострадали женщина-водитель «Гранты» и два пассажира «Соляриса»: 30-летняя женщина и ребенок 2018 года рождения. Всех троих доставили в больницу в состоянии средней тяжести.