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14.05.2020 16:03
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«Лада Гранта» догнала поворачивавший «Солярис» под Петербургом. Среди пострадавших — маленький ребенок

Три человека пострадали в столкновении двух легковых машин в Ломоносовском районе Ленинградской области днем 14 мая. В том числе, медицинская помощь потребовалась ребенку в возрасте около двух лет.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около половины первого часа дня на 45-м километре автодороги Петродворец — Кейкино столкнулись LADA Granta и Hyundai Solaris. По предварительным данным, 55-летняя женщина на «Ладе», двигаясь со стороны села Копорье в направлении деревни Лопухинка, совершила столкновение с поворачивавшим налево по ходу движения «Солярисом» под управлением 34-летнего мужчины.

В результате аварии пострадали женщина-водитель «Гранты» и два пассажира «Соляриса»: 30-летняя женщина и ребенок 2018 года рождения. Всех троих доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

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