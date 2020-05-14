«Транснефть»: Сечин перепутал тонны и баррели, когда просил Путина снизить тарифы

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что глава «Роснефти» Игорь Сечин, который попросил президента Владимира Путина вдвое снизить тарифы трубопроводной монополии, поскольку, по его расчетам, расходы на транспорт достигают 32% от стоимости нефти, ошибся.



«Вся сенсационность заявления о транспортном тарифе в треть от стоимости нефти зиждется на удивительном непонимании разницы между тоннами и баррелями, использованными в расчетах», — пояснил 13 мая Демин РБК.

Напомним, что Сечин — и это есть в расшифровке на сайте Кремля — заявил, что в 2008 году стоимость нефти в рублях составляла порядка 1100 рублей, сейчас — 1200 руб., при этом тариф «Транснефти» на прокачку нефти в это же время вырос с 822 до 2,1 тыс. рублей за тонну на 100 км.