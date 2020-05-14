Минобрнауки разрабатывает сценарий приемной кампании на случай переноса ЕГЭ на конец лета

Минобрнауки России готовит сценарий приемной кампании на случай переноса единого государственного экзамена для выпускников школ. Об этом 14 мая заявил в эфире Первого канала замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев, отвечая на вопрос о том, готовы ли чиновники к переносу ЕГЭ.



«Конечно. У нас есть соответствующая нормативная база, под которую вузы свои локальные документы принимают», — сказал Афанасьев (цитата по РИА Новости).



Ранее стало известно, что Минобрнауки рассматривает вариант переноса ЕГЭ на август 2020 года в связи с эпидемиологической ситуацией в России.

