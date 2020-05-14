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14.05.2020 15:48
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Сечин попросил Путина освободить «Роснефть» от налогов на инвестиции в генетику

Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил у президента Владимира Путина исключить инвестиции его компании в генетику из налогооблагаемой базы. Просьба прозвучала в рамках совещания по развитию генетики.

«Такое решение стало бы важным стимулом для увеличения поддержки инвестиций в развитие российской генетической отрасли», — цитирует 14 мая «Интерфакс» слова Сечина.

Фото: пресс-служба президента России
Фото: пресс-служба президента России

На совещании Владимир Путин объявил, что в России приступили к созданию сразу трёх геномных центров мирового уровня, а «Роснефть» будет главным технологическим партнером программы.

«Россия должна обладать целой линейкой разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжёлые заболевания, увеличивать продолжительность жизни людей, состояние окружающей среды, очищать от загрязнений землю, воду, воздух, применять экологически чистое биотопливо. То есть речь идёт о самых разных областях — от медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики, где генетические технологии открывают колоссальные возможности, — цитирует сайт Кремля слова Владимира Путина на этом генетическом онлайн-совещании. — По масштабу задач, прорыву, значению для страны программа развития генетических технологий, думаю, сопоставима с атомным и космическим проектами ХХ века».

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что, кроме «Роснефти», в проекте уже определен «достаточно широкий спектр возможных партнеров».

В начале марта премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении «Роснефти» недвижимости для центра генетических исследований. Ранее в мае компания уже просила у правительства льготы для «сложного газового месторождения» в Западной Сибири. Сам Сечин на встрече с Путиным 12 мая попросил увеличить доступность кредитования для «Роснефти» и перенести налоги на геологоразведку на период с более высокими ценами на нефть. По данным газеты «Ведомости», Игорь Сечин останется руководителем «Роснефти» ещё на 5 лет.

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Комментарии (12)

efela
"Генетическая отрасль" - это круто. А Сечин во главе генетической отрасли - еще круче. Будут искать "генетический код россиян"?
Как называется абсурд в миллионной степени?
WuhanRockCafe
Куда ни пойдешь — видишь одни морды, на которые так и хочется харкнуть! Тупоумие, прилизанная мелочная подлость или раздраженная бычачья свирепость. Я даже обрадовался вчера, ужиная у Бореля, такое каторжное рыло сидело против меня, но все-таки видно, что мозги у него работают хотя на то, чтобы прирезать кого-нибудь и обокрасть.
(с) М.Е. Салтыков-Щедрин
Var
Вражеские ВВС пишут: Россия займется "ускоренным развитием" генетических технологий с тем, чтобы к 2027 году стать одним из мировых лидеров в этой области. В этом правительству намерены помочь "Роснефть", которая может потратить на эти цели до 1 миллиарда долларов, и детский эндокринолог Мария Воронцова, которую СМИ называют старшей дочерью Владимира Путин
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