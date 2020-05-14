Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил у президента Владимира Путина исключить инвестиции его компании в генетику из налогооблагаемой базы. Просьба прозвучала в рамках совещания по развитию генетики.

На совещании Владимир Путин объявил, что в России приступили к созданию сразу трёх геномных центров мирового уровня, а «Роснефть» будет главным технологическим партнером программы.

«Россия должна обладать целой линейкой разработок, которые позволят предупреждать и лечить тяжёлые заболевания, увеличивать продолжительность жизни людей, состояние окружающей среды, очищать от загрязнений землю, воду, воздух, применять экологически чистое биотопливо. То есть речь идёт о самых разных областях — от медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики, где генетические технологии открывают колоссальные возможности, — цитирует сайт Кремля слова Владимира Путина на этом генетическом онлайн-совещании. — По масштабу задач, прорыву, значению для страны программа развития генетических технологий, думаю, сопоставима с атомным и космическим проектами ХХ века».



В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что, кроме «Роснефти», в проекте уже определен «достаточно широкий спектр возможных партнеров».



В начале марта премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении «Роснефти» недвижимости для центра генетических исследований. Ранее в мае компания уже просила у правительства льготы для «сложного газового месторождения» в Западной Сибири. Сам Сечин на встрече с Путиным 12 мая попросил увеличить доступность кредитования для «Роснефти» и перенести налоги на геологоразведку на период с более высокими ценами на нефть. По данным газеты «Ведомости», Игорь Сечин останется руководителем «Роснефти» ещё на 5 лет.