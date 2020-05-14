Хотел покататься на полицейской машине, но довольствовался магнитолой. В Петербурге арестован мужчина, который обокрал автомобиль участкового

Теплая погода и высокий градус заставили двух жителей Петербурга, 34 и 36 лет, искать приключений в Красносельском районе. Для одного из них они закончились изолятором.



Как сообщает 14 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, два дня назад около 15 часов в полицию Красносельского района поступило сообщение о том, что у дома 36 по улице Пограничника Гарькавого стоит служебный автомобиль УАЗ «Патриот» с разбитым окном. Машина с опознавательными знаками принадлежности полиции и находилась в распоряжении местного участкового уполномоченного полиции.

