Хотел покататься на полицейской машине, но довольствовался магнитолой. В Петербурге арестован мужчина, который обокрал автомобиль участкового
Теплая погода и высокий градус заставили двух жителей Петербурга, 34 и 36 лет, искать приключений в Красносельском районе. Для одного из них они закончились изолятором.
Как сообщает 14 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, два дня назад около 15 часов в полицию Красносельского района поступило сообщение о том, что у дома 36 по улице Пограничника Гарькавого стоит служебный автомобиль УАЗ «Патриот» с разбитым окном. Машина с опознавательными знаками принадлежности полиции и находилась в распоряжении местного участкового уполномоченного полиции.
Буквально через полчаса неподалеку от поврежденной машины наряд патрульно-постовой службы задержал двух нетрезвых местных жителей. Когда их доставили в отдел, то выяснилось, что один из них разбил стекло левой передней двери полицейского автомобиля, чтобы, по его словам, «покататься», но ему это не удалось. После этого он забрал из автомобиля автомагнитолу и баллонный ключ. Изобличенный мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за тяжкие преступления.
В отношении обоих мужчин составлены протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). По факту кражи имущества из автомобиля полиции СУ УМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый сегодня по решению суда заключен под стражу на два месяца.