Аромат дизтоплива реке Черная могли придать воинские части в Сертолово. Очисткой занимается илососная машина
Проверка установила предварительный источник загрязнения водоема в Курортном районе. Об этом 14 мая сообщает комитет по природопользованию Петербурга.
По данным ведомства, поступление нефтесодержащей смеси в реку Черная, о котором накануне «Фонтанке» рассказали читатели, могло происходить со стороны воинских частей, расположенных в Сертолово.
Результаты проверки направлены в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, а также в адрес военного прокурора петербургского гарнизона.
В комитете также добавили, что для откачки скопившихся нефтепродуктов на место разлива была доставлена илососная машина. С ее помощью удалось собрать 600 кг загрязняющих веществ. Специалисты полагают, что в акваторию попало дизельное топливо.
До озера Сестрорецкий Разлив, в которое впадает река Черная, загрязнение добраться не успело. Работы по его ликвидации продолжаются.
Напомним, о попадании нефтесодержащей смеси в реку Черная очевидцы сообщили в ночь на 13 мая. По их словам, запах дизельного топлива чувствовался в ста метрах от водоема. Комитет по природопользованию отправил на место подведомственный ГУП «Пиларн», сотрудники которого установили боновые ограждения для локализации разлива.