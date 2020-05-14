Запас зимней уборочной техники пригодился на ЗСД, а на улицах Петербурга все стекло в канализацию

Утренний снегопад не изменил работу дорожных служб в Петербурге, улицы продолжают мыть и подметать, отмечают в городском комитете по благоустройству. Тем не менее на ЗСД вновь пришлось выйти зимней технике.

Как сообщает пресс-служба ООО «Магистраль северной столицы», несмотря на то, что на Западном скоростном диаметре уже начали генеральную уборку и подготовку к летнему сезону, ночью и утром 14 мая на магистраль пришлось вывести технику, оснащенную зимним оборудованием. «Май по-петербургски», — отмечают в компании.

Несмотря на смену сезона, оборудование с зимнего на летнее поменяли не на всей дорожной технике, поскольку ночью температура на некоторых участках магистрали еще периодически снижалась до минусовых значений. Оказалось — не зря. Получив неблагоприятный прогноз метеослужбы, этой ночью на линию вывели комбинированные дорожные машины с распределителями противогололедных материалов, плугами и щетками для очистки дороги от снега. Снег убирали на южном и центральныом участках ЗСД. Но в основном, поскольку он таял и сам, проводили превентивную противогололедную обработку дороги, чтобы те, кто уже успел «переобуть» машину, не скользили на летней резине. В то же время улицы Петербурга сегодня убирали, как и в предыдущие дни. «Обрушившийся на город неожиданный майский снегопад не внес изменений в работу дорожных служб. Крупные хлопья снега, покрывшие улицы Петербурга сегодня утром, быстро напомнили жителям, что такое зима, но так же быстро и растаяли. Уже сейчас в Северной столице остатки утренней стихии быстро стекают в систему городской канализации», — сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.