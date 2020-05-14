Смольный намерен отменить 34 коммерческих маршрута до транспортной реформы. Еще почти 30 могут закрыть сами перевозчики

Действующая маршрутная сеть коммерческих перевозчиков продолжит действовать с июля, но с изменениями. 34 рейса отпадут точно.



О том, что 67 коммерческих маршрутов могут быть отменены уже в 2020 году, 14 мая сообщает «Коммерсантъ». В комитете по транспорту говорят о 34 «неэффективных» маршрутах, на 100% дублирующих «социальный» транспорт. «29 маршрутов могут быть отменены по желанию перевозчика, по согласованию с комитетом по транспорту», — уточнили в ведомстве.



Всего в городе сейчас формально зарегистрированы 265 коммерческих маршрутов, однако более 200 из них сейчас закрыты в связи с противовирусными ограничениями. Ранее предполагалось, что с июля в рамках транспортной реформы «коммерция» вообще исчезнет, а ее сеть, после окончания действующих договоров, будет разыграна на аукционах. Таким образом, все автобусное движение должно было перейти на регулируемый тариф. Расходы на заключение договоров должны были в 2020 году превысить 10 млрд, а доходы от выручки — 5 млрд. В конце апреля Смольный официально заявил, что переносит реформу; это отражено в проекте корректировки бюджета.

