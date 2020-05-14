ГК «ПСК» рассказала о текущих тенденциях ипотечного кредитования

Ипотека с господдержкой



Сейчас это локомотив ипотечного кредитования. Программа рассчитана на максимально широкий выбор квартир и ограничена лишь максимальной суммой кредита — 8 млн руб. для Петербурга. Требования к заёмщикам стандартные, могут незначительно варьироваться в разных банках. При первоначальном взносе в 20% льготная ипотека позволяет рассматривать к покупке большую часть от всего предложения недвижимости в Северной столице.



— Ипотеку с господдержкой можно выбрать в ЖК «Славянка» и фамильном доме Nobelius. Причём наши банки-партнёры предлагают ставку по программе ещё ниже: Сбербанк — от 6,4%*, ПСБ — от 6%**, — говорит Ирина Тютрина. — Это на 2–3% ниже базовых ставок и, вероятно, самая низкая ставка до конца этого года. А возможно и следующего. Тенденция к дальнейшему снижению есть в пределах 0,25% ближе к ноябрю. Но есть и тенденция сокращения выбора. Многолетний объёмный рост рынка недвижимости сейчас останавливается. Число новых проектов сокращается по сравнению с прошлым годом почти в два раза.



Программа получила значительное число вариаций и альтернативных предложений с дополнительными субсидиями. Тренд, заданный государственной льготной ипотекой, пока сохраняется, но уже осенью ситуация будет меняться, когда срок действия основной программы закончится.



Первые субсидии для апартаментов



Позитивный тренд снижения ставок по ипотеке и появления льготных программ до настоящего момента затрагивал только жилые комплексы. В мае ГК «ПСК» впервые распространила специальные условия кредитования и на сегмент апартаментов — в апарт-комплексе START рядом с метро «Парнас».



— Для покупателей апартаментов в START в первый год кредитования действует льготная ставка от 4,2%*** — это минимальное предложение для данного сегмента недвижимости, — рассказала Ирина Тютрина. — Например, при покупке студии за 1,9 млн руб. с первоначальным взносом 20% и максимальным сроком выплат 30 лет ежемесячный платёж в первый год может составить от 8 800 руб.



Программа реализуется совместно с Банком ВТБ (ПАО) и распространяется на часть апартаментов в комплексе START.



Рассрочка и индивидуальные условия



Если ипотечный заёмщик является собственником бизнеса, то банки предъявляют к нему повышенные требования. Это целевая аудитории дорогой недвижимости — элитного сегмента и бизнес-класса. Поэтому бизнесмены, владельцы и совладельцы компаний часто отдают предпочтение рассрочке от застройщика.



Как правило, рассрочка не подразумевает досрочного погашения и ограничена периодом строительства. Однако в широко премиальном сегменте практикуется индивидуальный подход. И чем более гибкие условия предоставляет застройщик, тем меньшая доля квартир в проектах наиболее дорогой недвижимости приобретается в ипотеку.



Таким образом, существует широкий выбор среди инструментов покупки недвижимости. При этом по данным «Мир квартир» цены на квартиры в новостройках в Петербурге за минувший месяц в среднем подорожали на 0,1%. Поэтому людям, готовым к покупке недвижимости, нужно пользоваться моментом.

Подробная информация о льготных программах, ценах, способах покупки, индивидуальных предложениях и многом другом — по телефону (812) 640–38–38 и в офисах продаж ГК «ПСК».



*По условиям программы «Господдержка 2020» от Сбербанка ставка — от 6,4%, первоначальный взнос должен составить от 20%, сумма кредита — от 300 тыс. до 8 млн рублей (для кредитуемых объектов на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области), срок кредитования — до 20 лет. Программа действует до 1 ноября 2020 года включительно и при условии комплексного страхования. ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г., подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru/ru/person

**По условиям программы «Госпрограмма 2020» от Промсвязьбанка ставка от 6,0%, первоначальный взнос должен составить от 20%, сумма кредита — от 500 тыс. до 8 млн рублей (для кредитуемых объектов на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области). Срок кредитования от 3 до 25 лет. Программа действует до 1 ноября 2020 года включительно и при условии комплексного страхования. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.psbank.ru. ПAO «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

***По условиям программы льготная ставка составит от 4,2% годовых на первый год кредитования с момента заключения договора. Остальную часть субсидирует застройщик. Первоначальный взнос — от 20%. Ставка со второго года — от 8,7%. Срок кредитования — от 1 года до 30 лет. Сумма кредита от 500 тыс. до 30 млн руб. ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г. Подробности программы по телефону (812) 640–38–38.

Справка о компании «ПСК»



ЖК «Славянка» — застройщик ООО «СУ-235», проектная декларация на сайте http://slavyanka.house



ЖК Нобелиус — застройщик ООО «Виктория», проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/



Апарт-комплекс Start — застройщик ООО «Компания СОЛ», проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/

