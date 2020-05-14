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14.05.2020 14:16
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Роструд объяснил, может ли работодатель понижать зарплату сотрудника при его переводе на «удаленку»

Возможность понижения зарплаты сотрудника при переводе на «удаленку» в связи с распространением коронавируса оценил Роструд. Об этом 14 мая сообщает РИА Новости.

«Работник обязан выполнять весь объем работы в соответствии с его должностными обязанностями, а работодатель оплачивать его труд в соответствии с условиями трудового договора. Если работник трудится полное время и выполняет объем работы, снижение работодателем заработной платы работника в одностороннем порядке будет считаться нарушением трудового законодательства», — приводит агентство позицию Роструда.

О нарушении своих прав работник может сообщить в государственную инспекцию труда через сервис «Коронавирус: горячая линия». на портале «Онлайнинспекция.рф».

В ведомстве также напомнили о порядке организации дистанционного формата. В первую очередь необходимо определить список претендентов на переход на «удаленку» и издать соответствующий приказ. Затем важно договориться о графике, объеме выполняемых работ, способах взаимодействия и их доступности для сотрудника, а также о методах отчетности. Все перечисленное необходимо отразить в дополнительном соглашении к трудовому договору.

Процесс перехода на дистанционный формат можно считать завершенным тогда, когда работодатель и сотрудник обменялись электронными копиями подписанного документа.

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Комментарии (1)

Pensioneer
А если в трудовом договоре указано место работы помещения работодателя, а он отправил на удаленку по домам, то это невыполнение условий трудового договора со стороны работодателя. Те же учителя дома работают. Вряд-ли кто-то доп.соглашения подписывал...
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