Роструд объяснил, может ли работодатель понижать зарплату сотрудника при его переводе на «удаленку»

«Работник обязан выполнять весь объем работы в соответствии с его должностными обязанностями, а работодатель оплачивать его труд в соответствии с условиями трудового договора. Если работник трудится полное время и выполняет объем работы, снижение работодателем заработной платы работника в одностороннем порядке будет считаться нарушением трудового законодательства», — приводит агентство позицию Роструда.

Возможность понижения зарплаты сотрудника при переводе на «удаленку» в связи с распространением коронавируса оценил Роструд. Об этом 14 мая сообщает РИА Новости.

О нарушении своих прав работник может сообщить в государственную инспекцию труда через сервис «Коронавирус: горячая линия». на портале «Онлайнинспекция.рф».



В ведомстве также напомнили о порядке организации дистанционного формата. В первую очередь необходимо определить список претендентов на переход на «удаленку» и издать соответствующий приказ. Затем важно договориться о графике, объеме выполняемых работ, способах взаимодействия и их доступности для сотрудника, а также о методах отчетности. Все перечисленное необходимо отразить в дополнительном соглашении к трудовому договору.



Процесс перехода на дистанционный формат можно считать завершенным тогда, когда работодатель и сотрудник обменялись электронными копиями подписанного документа.

