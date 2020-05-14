Дерзкое нападение на средний палец. За покусанного полицейского петербурженку наказали штрафом
Приморский райсуд Петербурга конвертировал в штраф страдания полицейского при исполнении. В попытке избежать задержания подозреваемая пустила в ход зубы и укусила сотрудника за руку.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов города 14 мая, виновной в применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти накануне признана Светлана Чуркина. В ночь на 25 октября прошлого года полицейские пытались увезти её с Савушкина, 51, в 34-й отдел как подозреваемую в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.
Подозреваемая оказалось строптивой и настоятельные требования прекратить мелко хулиганить проигнорировала. Задержание вышло хлопотным, досталось полицейскому водителю взвода № 1 отдельного батальона ППСП УМВД по Приморскому району.
«Чуркина укусила сотрудника один раз за третий палец кисти правой руки, причинив ему моральные страдания, физическую боль и телесное повреждение в виде поверхностной раны проксимального межфалангового сустава 3-го пальца», — описали события в пресс-службе.
Как такового вреда женские зубы не нанесли, не вызвав даже кратковременного расстройства здоровья. Чуркина раскаялась и признала вину. Покусанный её зубами палец потянул на штраф в размере 15 тысяч рублей.