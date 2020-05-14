Дерзкое нападение на средний палец. За покусанного полицейского петербурженку наказали штрафом

Приморский райсуд Петербурга конвертировал в штраф страдания полицейского при исполнении. В попытке избежать задержания подозреваемая пустила в ход зубы и укусила сотрудника за руку.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов города 14 мая, виновной в применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти накануне признана Светлана Чуркина. В ночь на 25 октября прошлого года полицейские пытались увезти её с Савушкина, 51, в 34-й отдел как подозреваемую в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

