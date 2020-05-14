Нарколог Минздрава опасается «короткой вспышки» алкоголизма после снятия коронавирусных ограничений

Предположение о росте алкоголизации россиян во время режима самоизоляции не оправдались, однако в Министерстве здравоохранения опасаются вспышки уже после снятия ограничений.



«С некоторой тревогой я отношусь к тому, что употребление алкоголя может возрасти, но опять же я думаю, что это будет короткая вспышка, не более того, потому что подавляющее большинство людей к алкоголю относятся адекватно и злоупотреблять очень длительное время не будут», — цитирует 14 мая заявление нарколога Евгения Брюна ТАСС.

