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14.05.2020 13:25
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Нарколог Минздрава опасается «короткой вспышки» алкоголизма после снятия коронавирусных ограничений

Предположение о росте алкоголизации россиян во время режима самоизоляции не оправдались, однако в Министерстве здравоохранения опасаются вспышки уже после снятия ограничений.

«С некоторой тревогой я отношусь к тому, что употребление алкоголя может возрасти, но опять же я думаю, что это будет короткая вспышка, не более того, потому что подавляющее большинство людей к алкоголю относятся адекватно и злоупотреблять очень длительное время не будут», — цитирует 14 мая заявление нарколога Евгения Брюна ТАСС.

По его словам, нельзя подтвердить увеличение алкоголизации в России. Нарколог даже предположил, что «люди стали не больше пить, а меньше».

В Минздраве напомнили, что алкоголь негативно сказывается на шансах подцепить коронавирус. При этом глава ведомства Михаил Мурашко констатировал, что самоизолировавшиеся россияне стали чаще умирать от алкоголя.

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Комментарии (9)

olllll_26
Правильно делает, что опасается :D
Modest_5e4ce41f7533b
Алкоголизм, будучи одной из скреп, демонстрирует завидную стабильность.
261246441
Короткая вспышка алкоголизма унесёт в разы больше жизней, чем коронавирус
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