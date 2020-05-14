FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +11
73.58р79.78р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
14.05.2020 13:09
4
Печать

Лукашенко в шестой раз идет в президенты Белоруссии. Поданы документы в ЦИК

Белорусский Центризбирком принял заявление о регистрации инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты страны Александра Лукашенко. Об этом 14 мая со ссылкой на ЦИК пишет ТАСС.

По данным агентства, руководителем инициативной группы числится председатель Федерации профсоюзов Белоруссии Михаил Орда.

Отметим, это уже шестое выдвижение Лукашенко на пост главы государства. Он побеждал на выборах в 1994, 2001, 2006, 2010 и 2015 годах.

Ранее парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа. До 15 мая потенциальные кандидаты должны подать документы на регистрацию своих инициативных групп по сбору подписей избирателей в ЦИК.

Сбор подписей будет проводиться с 21 мая по 19 июня, а регистрация кандидатов в президенты — с 5 по 14 июля. Затем начнется предвыборная кампания. Досрочное голосование пройдет с 4 по 8 августа.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

kоt-idiot
Во, и никакую конституцию подтасовывать не надо.
Александр Нетужилов
Если к 25 мая после Парада Победы в Минске не будет массово заболевших, Лукашенко легко наберёт 70%, если не больше.
Старший Плиний
Думаю, в случае создания союзного государства у Лукашенко было бы больше шансов возглавить его, чем у победителя печенегов.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний