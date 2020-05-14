Лукашенко в шестой раз идет в президенты Белоруссии. Поданы документы в ЦИК

Белорусский Центризбирком принял заявление о регистрации инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты страны Александра Лукашенко. Об этом 14 мая со ссылкой на ЦИК пишет ТАСС.



По данным агентства, руководителем инициативной группы числится председатель Федерации профсоюзов Белоруссии Михаил Орда.



Отметим, это уже шестое выдвижение Лукашенко на пост главы государства. Он побеждал на выборах в 1994, 2001, 2006, 2010 и 2015 годах.



Ранее парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа. До 15 мая потенциальные кандидаты должны подать документы на регистрацию своих инициативных групп по сбору подписей избирателей в ЦИК.

