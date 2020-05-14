Коронавирус откатил потребительское кредитование в 2015 год. Объем выдачи займов упал на 60%

В апреле 2020 года российские банки выдали 580 тысяч кредитов на покупку потребительских товаров. Это на 60% меньше по сравнению с мартом и на 63,7% меньше, чем в апреле 2019 года, сообщает 14 мая Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).



Темпы падения сопоставимы с сокращением, зафиксированным в «кризисном» январе 2015 года по сравнению с декабрем 2014-го. Тогда выдача просела на 61,3%, отмечают эксперты.



В Петербурге наблюдалась схожая динамика. В апреле 2020 года жители Северной столицы взяли 17,8 тыс. потребительских займов. Это на 59,8% меньше, чем в марте.

