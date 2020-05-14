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14.05.2020 11:56
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«Коммерсантъ»: Россиян перестанут спрашивать о качестве воздуха из-за «необъективности» оценок

Росприроднадзор корректирует критерии федерального проекта «Чистый воздух» так, чтобы исключить из критериев оценок показатель «доля граждан, удовлетворенных качеством атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах». Об этом 14 мая сообщает «Коммерсантъ».

Федеральный проект «Чистый воздух» предполагает, что к 2024 году 90% жителей 12 самых неблагополучных с точки зрения качества воздуха городов должны быть довольны качеством того, чем они дышат. Речь идёт о Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Череповце, Челябинске и Чите. Однако глава службы Светлана Радионова подвергла критике «народный» критерий оценки чистоты воздуха, отмечает издание.

«Удовлетворенность граждан зависит от индивидуального восприятия качества атмосферного воздуха, которое определяется визуально и с помощью обоняния. В то же время большинство загрязняющих веществ не имеет цвета и запаха, — цитирует «Коммерсантъ» письмо главы Росприроднадзора членам экспертного совета по нацпроекту «Экология» для подготовки соответствующего заключения. — Видимое улучшение или ухудшение атмосферного воздуха не отражает его реального качественного состояния, что возможно оценить, только проводя измерения специализированным оборудованием».

В экспертном совете с Радионовой не согласились и вступили в заочный спор.

«Если между оценкой населения и «измерениями специализированным оборудованием» наблюдается расхождение, то это говорит о необходимости более открытого диалога органов Росприроднадзора, — цитирует газета ответное письмо зампреда Комитета РСПП по экологии и природопользованию Юрия Максименко. — Формы отчетности по выбросам должны быть открытыми для населения. Именно восприятие населением качества атмосферы показывает, снят ли вопрос качества воздуха с политической повестки в данном населенном пункте или нет».

Консультанты Росприроднадзора предлагают для снятия спорных моментов информировать россиян о текущем состоянии воздуха в режиме реального времени через системы наружной рекламы или СМС-оповещения. Эксперты также отмечают, что добиться удовлетворённости жителей самых грязных российских городов к 2024 году не удастся.

Ранее Гидрометцентр Петербурга отчитался о снижении уровня загрязнения воздуха в городе из-за введения режима всеобщей самоизоляции, приостановки работы предприятий и использования техники.

На этом фоне стало известно, что госкорпорации «Ростех», ВЭБ и «Росатом» договорились о строительстве как минимум 25 заводов по сжиганию твердых коммунальных отходов. Проект оценивается в 600 млрд рублей, сообщает сайт «Росатома».

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Комментарии (4)

Alex000
+ Росприроднадзор корректирует критерии федерального проекта «Чистый воздух» так, чтобы исключить из критериев оценок показатель «доля граждан, удовлетворенных качеством атмосферного воздуха

+ Федеральный проект «Чистый воздух» предполагает, что к 2024 году 90% жителей 12 самых неблагополучных с точки зрения качества воздуха городов должны быть довольны качеством того, чем они дышат

Ахах, ну и на черта этот "проект" тогда, если он не для людей, и мнение людей не учитывает? Чистый распил?
grishakin1976
мммммм.... ну ясно))) у нас же все отлично! и никаких проблем нет!
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