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14.05.2020 11:27
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В России зафиксировали нетипичное течение коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство рассказало, что у COVID-2019 были выявлены новые клинические проявления.

«По результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита. Вероятно, воспаление брюшины при COVID-19 может возникать вследствие системного ответа на вирусную инфекцию», — констатирует 14 мая ФМБА на своем сайте.

Агентство указывает, что нетипичное течение коронавируса было выявлено в федеральных центрах ФМБА, которые были перепрофилированны под прием больных с COVID-19. Исследователи указывают, что воспаление при коронавирусе сопровождается массивной продукцией цитокинов, гиперактивацией клеток иммунитета и образованием циркулирующих иммунных комплексов.

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Комментарии (9)

260878001
По результатам обследования целых двух пациентов
alexpalspb
В России зафиксировали нетипичное отношение президента к собственному народу! А всё остальное, это следствие причины.
Гость
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