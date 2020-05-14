В России зафиксировали нетипичное течение коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство рассказало, что у COVID-2019 были выявлены новые клинические проявления.



«По результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита. Вероятно, воспаление брюшины при COVID-19 может возникать вследствие системного ответа на вирусную инфекцию», — констатирует 14 мая ФМБА на своем сайте.



Агентство указывает, что нетипичное течение коронавируса было выявлено в федеральных центрах ФМБА, которые были перепрофилированны под прием больных с COVID-19. Исследователи указывают, что воспаление при коронавирусе сопровождается массивной продукцией цитокинов, гиперактивацией клеток иммунитета и образованием циркулирующих иммунных комплексов.

