Автомат Калашникова, россыпь патронов и детали оружия нашли в гараже Кировского района после задержания петербуржца с «Токаревым» в машине

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 14 мая, 12 мая сотрудники полиции у гаражно-строительного кооператива, расположенного на проспекте Народного Ополчения, задержали 39-летнего гражданина, у которого в салоне принадлежащего ему автомобиля «Ауди» были обнаружены и изъяты пистолет, магазин с 6 патронами, пластиковая коробка с двумя десятками патронов разного калибра.

Схрон оружия нашли оперативники уголовного розыска Петербурга после задержания ранее судимого мужчины с пистолетом в машине. А в уголовном деле о незаконном хранении боеприпасов появился второй фигурант.

В результате дальнейших оперативно-разыскных мероприятий был найден и арендатор гаража — 53-летний неработающий гражданин. В самом боксе полицейские нашли автомат Калашникова с магазином с 6 патронами, емкости с тремя сотнями патронов различного калибра, металлические элементы, схожие с составными частями оружия, в количестве 26 штук, составные части пистолетов.



По результатам экспертизы выяснилось, что все указанные боеприпасы пригодны для стрельбы.



Оружие и боеприпасы мужчины приобретали совместно в различные периоды времени на территории Петербурга и Ленинградской области.



13 мая 2020 года возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).



Оба злоумышленника задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

