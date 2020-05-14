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14.05.2020 09:32
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Режим самоизоляции изменил покупательские привычки россиян. Ходить по магазинам стали реже

Коронавирус и введенные в связи с его распространением ограничения меняют покупательские привычки граждан РФ. Больше половины россиян стали реже ходить в магазин. Однако четверть жителей страны совершает покупки так же часто, как и до пандемии. Об этом со ссылкой на социологическое исследование Роскачества 14 мая сообщает ТАСС.

Согласно результатам проведенного опроса, за время режима самоизоляции посещать торговые точки реже стали порядка 70% граждан РФ. При этом каждый четвертый респондент (26%) заявил, что ходит за покупками столько же, сколько и до установления ограничительных мер.

Исследование показало, что большинство россиян (58%) предпочитают сетевые магазины, каждый третий (31%) ограничивается магазином у дома. Реже всего жители страны посещают крупные гипермаркеты (9%).

В Роскачестве также отметили, что у 35% опрошенных за последний месяц увеличились расходы на питание, что связано в том числе с «домашним карантином». При этом 25% участников опроса заявили, что их расходы, напротив, сократились. Эксперты объяснили это тем, что некоторые люди стали больше экономить и покупать только необходимые продукты.

Социологическое исследование было проведено по онлайн-панели OMI. Выборка составила 1038 респондентов.

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Комментарии (6)

Djnyana
Скоро эксперты Роскачества отметят, что излюбленным товаром россиян является комплект.. - маска+перчатки! )
Михаил Кузнецов
Просто денег стало меньше ..народ нищает про неусыпным взором старого диктатора.
260597571
Более того, врачи предупреждают, что ношение перчаток может даже увеличить риск заражения. В одноразовых перчатках кожа начинает очень быстро потеть. А теплый и влажный климат - идеальная среда для бактерий и вирусов всех видов.
Немецкий врач-терапевт Марк Ханефельд (Marc Hanefeld) в Twitter и Facebook призывает население перестать носить медицинские перчатки в быту. "В теплой и влажной среде под перчаткой бактерии охотно размножаются. Самое позднее после снятия перчаток у вас на руках образуется настоящая клоака, с чем вас и поздравляю", - написал Ханефельд.
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