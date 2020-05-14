Режим самоизоляции изменил покупательские привычки россиян. Ходить по магазинам стали реже
Коронавирус и введенные в связи с его распространением ограничения меняют покупательские привычки граждан РФ. Больше половины россиян стали реже ходить в магазин. Однако четверть жителей страны совершает покупки так же часто, как и до пандемии. Об этом со ссылкой на социологическое исследование Роскачества 14 мая сообщает ТАСС.
Согласно результатам проведенного опроса, за время режима самоизоляции посещать торговые точки реже стали порядка 70% граждан РФ. При этом каждый четвертый респондент (26%) заявил, что ходит за покупками столько же, сколько и до установления ограничительных мер.
Исследование показало, что большинство россиян (58%) предпочитают сетевые магазины, каждый третий (31%) ограничивается магазином у дома. Реже всего жители страны посещают крупные гипермаркеты (9%).
В Роскачестве также отметили, что у 35% опрошенных за последний месяц увеличились расходы на питание, что связано в том числе с «домашним карантином». При этом 25% участников опроса заявили, что их расходы, напротив, сократились. Эксперты объяснили это тем, что некоторые люди стали больше экономить и покупать только необходимые продукты.
Социологическое исследование было проведено по онлайн-панели OMI. Выборка составила 1038 респондентов.