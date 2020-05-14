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14.05.2020 09:03
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Две петербургские семьи за сутки лишились коллекционных монет на сумму больше миллиона рублей

Полиция Петербурга ищет воров, которые в двух районах города вынесли из квартир ценности, включая коллекции старинных монет.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 13 мая около трех дня в дежурную часть поступило сообщение от 44-летнего жителя Приморского проспекта. Он сообщил, что отсутствовал дома с 18 часов 12 мая до 13 часов 13 мая, а когда вернулся, то выяснил, что воры пробрались в его квартиру, отжав замок балконной двери. Из квартиры пропали 500 тысяч рублей, два ноутбука, два планшета, золотые часы, ювелирные изделия, а также старинные серебряные монеты номиналом 1 рубль. Сумму ущерба пострадавший оценил в 1 700 040 рублей.

Вторая заявка в полицию пришла от соцработника из Кировского района. Несмотря на возраст, 66 лет, он покинул днем квартиру на пару часов, а когда вернулся, то обнаружил, что входная дверь в квартиру на улице Лени Голикова взломана. Воры унесли 50 тысяч рублей и коллекционные монеты — достоинством 50 копеек 1870 года выпуска и достоинством 5, 10, 15 копеек 1934 года выпуска.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

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Комментарии (2)

260741301
Ха, может мне тоже прикинуться, что у меня вынесли шлем А.Ф. Македонского?
AAV
Население на миллиарды обнесли. Ждем возбуждения уголовного дела
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