Цена нефти Brent растет и приближается к 30 долларам за баррель

Мировые цены на нефть растут на оптимизме инвесторов относительно сокращения запасов в США, свидетельствуют данные торгов от 14 мая.

По состоянию на 7.56 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,62% - до 29,37 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,23%, до 25,62 доллара за баррель.

Росту цен на нефть способствует снижение запасов нефти в США, однако рост ограничен опасениями, что потенциальная вторая волна пандемии коронавируса может снова вызвать новые ограничения и оказать влияние на спрос на топливо. пишет РИА Новости.

