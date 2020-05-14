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14.05.2020 08:46
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Цена нефти Brent растет и приближается к 30 долларам за баррель

Мировые цены на нефть растут на оптимизме инвесторов относительно сокращения запасов в США, свидетельствуют данные торгов от 14 мая.

По состоянию на 7.56 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,62% - до 29,37 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,23%, до 25,62 доллара за баррель.

Росту цен на нефть способствует снижение запасов нефти в США, однако рост ограничен опасениями, что потенциальная вторая волна пандемии коронавируса может снова вызвать новые ограничения и оказать влияние на спрос на топливо. пишет РИА Новости.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 мая, сократились на 0,7 миллиона баррелей до 531,5 миллиона баррелей.

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Комментарии (4)

Киркор_Филиппов
Ух, заживём!!!
AAV
А нам-то что?
Alex000
Снова растёт? Вроде ж уже с 31 до 29 отросла.
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