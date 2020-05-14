Bloomberg выяснил, что глава ВТО планирует досрочно уйти в отставку

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу может покинуть свой пост досрочно. Официально его полномочия истекают в сентябре 2021 года, сообщает 14 мая Bloomberg со ссылкой на источники.



Источники агентства утверждают, что Азеведу уже проинформировал представителей стран — участниц организации о намерении уйти в отставку. 62-летний Роберту Карвалью ди Азеведу занимает пост генерального директора ВТО с 2013 года. На второй четырехлетний срок его переизбрали в 2014 году.

