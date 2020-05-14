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14.05.2020 08:11
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Bloomberg выяснил, что глава ВТО планирует досрочно уйти в отставку

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу может покинуть свой пост досрочно. Официально его полномочия истекают в сентябре 2021 года, сообщает 14 мая Bloomberg со ссылкой на источники.

Источники агентства утверждают, что Азеведу уже проинформировал представителей стран — участниц организации о намерении уйти в отставку. 62-летний Роберту Карвалью ди Азеведу занимает пост генерального директора ВТО с 2013 года. На второй четырехлетний срок его переизбрали в 2014 году.

По данным СМИ, в прошлом году США фактически парализовали систему урегулирования споров в ВТО, заблокировав новые назначения в комиссию, которая рассматривает апелляции. Начиная с 11 декабря 2019 года, апелляционный орган ВТО не может выносить решения по будущим делам.

Всемирная торговая организация (ВТО) была создана в 1995 году как преемница Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ, General Agreement on Tariffs and Trade). Организация отвечает за разработку и внедрение новых торговых соглашений, а также следит за соблюдением членами организации всех соглашений, подписанных большинством стран мира и ратифицированных их парламентами. Штаб-квартира ВТО расположена в Женеве (Швейцария). На сегодняшний день в ВТО входят 164 страны.

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