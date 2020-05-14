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14.05.2020 07:27
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В российских школах отменят общие перемены. Роспотребнадзор рекомендовал уменьшить количество учеников в классе

В школах после их открытия следует отменить общие перемены, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по организации работы образовательных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

«Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок», — отмечается в документе, с которым 14 мая ознакомилось РИА Новости.

Также во время перемен требуется проводить дезинфекцию помещений.

Кроме того, надзорное ведомство рекомендует не проводить массовые мероприятия и по возоможности уменьшить число обучающихся в классе.

Перед открытием образовательного учреждения Роспотребнадзор предписывает проводить генеральную уборку с дезинфекцией. Также при входе в здание следует установить дозатор с антисептиком.

Ранее с рекомендациями по организации учебной деятельности выступило Минппросвещения. В частности, ведомство призвало соблюдать в школах дистанцию не менее 1,5 метра как между учениками, так и педагогами.

В России зарегистрировали около 242 тысяч инфицированных коронавирусом, 2212 человек умерли, свыше 48 тысяч вылечились.

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Комментарии (1)

Zuz3
вы в своем уме? КАК?! не морочайте юдям голову со своими дибильными выдумками, дорогие вы наши роснетребнадзор и министерство недосвещения!
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