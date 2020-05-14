В российских школах отменят общие перемены. Роспотребнадзор рекомендовал уменьшить количество учеников в классе

В школах после их открытия следует отменить общие перемены, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по организации работы образовательных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.



«Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок», — отмечается в документе, с которым 14 мая ознакомилось РИА Новости.



Также во время перемен требуется проводить дезинфекцию помещений.



Кроме того, надзорное ведомство рекомендует не проводить массовые мероприятия и по возоможности уменьшить число обучающихся в классе.

