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14.05.2020 00:41
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Правительство РФ выделило 4,8 млрд рублей Минобороны, Росгвардии, ФМБА И ФСИН

Правительство РФ выделило из резервного фонда более 4,8 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам, которые работают в учреждениях, подведомственных Министерству обороны России, Росгвардии, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), ФСБ России, ФСИН России, управлению делами президента. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, выплаты положены "медицинским работникам, в том числе военнослужащим и приравненным к ним лицам, иным работникам, <...> непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция", за работу в период с апреля по июнь.

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Комментарии (1)

микроволновка
Ну вот и икорку на хлеб деревянному солдату положили
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