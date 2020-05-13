Бирже в Нью-Йорке не понравилось выступление главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, ключевые индексы к закрытию сессии 13 мая ушли в отрицательную зону.

Dow Jones понизился на 2,1% до отметки 23 265,22. Индекс S&P 500 упал на 1,68% до 2 821,83. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 133,55 пункта (1,48%), до 8 869,00.



В своём выступлении председатель Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции центробанка страны охарактеризовал перспективы развития экономики США в условиях пандемии нового коронавируса как весьма неопределенные и указал на риски дальнейшего спада ВВП страны.