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13.05.2020 23:27
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Апрельский воздух в Петербурге из-за коронавируса был чище. Благодаря вставшим машинам и заводам

Концентрация диоксида азота в воздухе Петербурга за апрель уменьшилась на 40 процентов. Помогла самоизоляция и режим нерабочих дней.

Данные за предыдущий месяц 13 мая приводит региональный гидрометцентр. Специалисты подсчитали, что среднемесячная концентрация диоксида азота ниже примерно на 40%, чем в марте 2020 года. «Снижение средних концентраций диоксида азота соотносится с уменьшением в апреле интенсивности движения автотранспорта, перерывом в работе промышленных предприятий из-за ограничительных мер, принятых для борьбы с коронавирусом», - отметили в УГМС. Самые большие концентрации были в Петроградском, Московском и Красногвардейском районах.

В Василеостровском и Московском районах, сообщает Гидрометцентр, было повышенное содержание аммиака.

Количество пыли в воздухе Петербурга традиционно для весны высокое - ее было больше в 1,6 раза чем месяцем ранее. Самыми пыльными специалисты назвали Петроградский, Калининский, Василеостровский, Московский и Красногвардейский районы.

В целом уровень загрязнения воздуха по районам был неоднородным. Так, в Центральном и Фрунзенском районах петербуржцы дышали практически чистым воздухом, а в Красногвардейском и Василеостровском уровень загрязнения был повышенным.

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Комментарии (3)

stroitel_5e4d0319956f3
...Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая перед депутатами, признал, что в городе не хватает медицинского оборудования. В том числе идет поиск поставщиков аппаратов искусственной вентиляции легких.... Что все вывезли в качестве гуманитарной помощи??? Куда все делось? Гниет на складах,что бы создать искусственный дефицит и взвинтить цены?
stroitel_5e4d0319956f3
А насколько чище он станет ,когда уберут Беглова!!!!!!
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