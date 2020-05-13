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13.05.2020 22:54
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Правительство России перенесло выплату утильсбора автоконцернами

Правительство перенесло уплату утилизационного сбора автоконцернами за I и II кварталы 2020 года на срок не позднее декабря текущего года, следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации 13 мая.

«Правительство постановляет: … за I и II кварталы 2020 года крупнейший производитель, осуществляющий производство колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним согласно заключенному с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации специальному инвестиционному контракту в сфере производства колесных транспортных средств…, а также его аффилированные лица, признанные крупнейшими производителями, осуществляют уплату утилизационного сбора не позднее 1 декабря 2020 г.», - говорится в документе.

Ранее Минпромторг предлагал перенести выплаты утильсбора за I, II, III кварталы 2020 года для поддержки отрасли в условиях коронавируса. Позднее инициативу поручил проработать президент РФ Владимир Путин.

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