Правительство России перенесло выплату утильсбора автоконцернами

Правительство перенесло уплату утилизационного сбора автоконцернами за I и II кварталы 2020 года на срок не позднее декабря текущего года, следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации 13 мая.



«Правительство постановляет: … за I и II кварталы 2020 года крупнейший производитель, осуществляющий производство колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним согласно заключенному с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации специальному инвестиционному контракту в сфере производства колесных транспортных средств…, а также его аффилированные лица, признанные крупнейшими производителями, осуществляют уплату утилизационного сбора не позднее 1 декабря 2020 г.», - говорится в документе.

