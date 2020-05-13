ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло более чем на 81 тысячу
Всемирная организация здравоохранения вечером 13 мая сообщила о том, что количество инфицированных новым коронавирусом в мире возросло за сутки более чем на 81 тысячу, до 4 млн 179, 5 тысяч человек. При этом количество подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на 4 тысяч до 287 тыс 525 человек.
За минувшие 24 часа регион Северной и Южной Америки вышел на первое место по числу инфицированных с начала вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом (1 781 564). За сутки оно возросло на 37 847. Число умерших увеличилось на 1 955 и достигло 106 504.
В Европе насчитываются 1 780 360 заразившихся и 159 799 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 24 527, а умерших - на 1 918.