В Петербурге - 216 ДТП за сутки. Таран полиции на Обуховской Обороны засняли «от первого лица»
За прошедший вторник, 12 мая, на территории Петербурга и Ленобласти произошло 273 дорожных аварии. В сети появились видеозаписи двух ДТП с пострадавшими в Петербурге.
Как сообщает Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО, в Петербурге за минувшие сутки было зафиксировано 216 ДТП. Пострадавшие были в трех случаях - всего 8 человек, среди них один ребенок. Погибших не было.
Трое получили травмы на Суздальском проспекте. Мужчина на легковом автомобиле Honda врезался в стоявший в крайнем левом ряду KIA Sportage. В результате травмы получили водитель «Хонды» и две пассажирки «КИА». Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора одного из очевидцев. На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, как от удара «КИА» едва не выбрасывает на «встречку», а «Хонду» разворачивает почти на 180 градусов.
Еще трое пострадали в ДТП с полицейской машиной на проспекте Обуховской Обороны. В седьмом часу вечера молодой водитель «Жигулей» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фордом» полиции Центрального района. Пострадали оба водителя и пассажир служебной машины. «Дорожный инспектор» опубликовал запись с видеорегистратора попавшей в ДТП «пятерки». По видео похоже, что автомобиль внезапно занесло.
В Ленобласти за 12 мая произошло 57 ДТП, в четырех из которых пострадали люди. Травмы получили 10 человек, в том числе трое детей. Два человека погибли, один их них - подросток.
В половине пятого утра на дороге Пески - Подгорье Приозерского района 17-летний парень за рулем микроавтобуса съехал в кювет. Там машина опрокинулась и врезалась в деревья. Юный автомобилист погиб на месте, его 30-летний пассажир получил тяжелые травмы.
Еще одна смертельная авария произошла на трассе «Кола» в Кировском районе области. Как стало известно «Фонтанке», 71-летний петербуржец на автомобиле ВАЗ-2114 не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилями Chevrolet Lacetti и Renault Logan. Пожилой водитель скончался на месте, а его 9-летнего пассажира в тяжелом состоянии госпитализирован в ЦРБ Шлиссельбурга. Также сообщалось еще о пятерых пострадавших: водителе «Шевроле» и пассажирах «Рено». Их после медицинского осмотра в удовлетворительном состоянии отпустили домой.