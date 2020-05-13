За прошедший вторник, 12 мая, на территории Петербурга и Ленобласти произошло 273 дорожных аварии. В сети появились видеозаписи двух ДТП с пострадавшими в Петербурге.



Как сообщает Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО, в Петербурге за минувшие сутки было зафиксировано 216 ДТП. Пострадавшие были в трех случаях - всего 8 человек, среди них один ребенок. Погибших не было.

Трое получили травмы на Суздальском проспекте. Мужчина на легковом автомобиле Honda врезался в стоявший в крайнем левом ряду KIA Sportage. В результате травмы получили водитель «Хонды» и две пассажирки «КИА». Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора одного из очевидцев. На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, как от удара «КИА» едва не выбрасывает на «встречку», а «Хонду» разворачивает почти на 180 градусов.