Мониторинговая группа: Приграничный финский регион Южная Карелия из-за закрытия границы теряет миллион евро ежедневно

Пандемия нанесла серьёзный удар по экономике Восточной Финляндии, а закрытие границ из-за COVID-19 означает для Южной Карелии потерю одного миллиона евро доходов. Об этом говорится в письме группы по контролю за развитием пункта пропуска «Париккала» , которое отправлено в правительство с просьбой придать МАПП статуc международного. Выдержки из обращения приводит 13 мая местная газета Etelä-Saimaa .

Отмена оперного фестиваля в Савонлинне летом 2020 года, в свою очередь, означает потерю около 40 миллионов евро для региона, отмечается в письме.

Напомним, в сентябре 2019 года правительство Финляндии поддержало решение открыть пункта пропуска «Париккала» (с российской стороны – «Сювяоро» в Лахденпохском районе Карелии) для международных перевозок в 2024 году. Региональные власти просят Госсовет незамедлительно принять принципиальное решение об интернационализации временного МАПП, выделить финансирование и начать обязательный процесс обмена нотами с Россией.

Мониторинговая группа напоминает, что с привлечением средств по программе приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия-Россия» Россия реконструировала дорогу до пункта пропуска «Париккала».

В настоящее время временный погранпереход активно используется для ввоза древесины из России. На МАПП «Париккала» количество пересечений границы увеличилось, несмотря на коронавирус. В апреле 2020 года было более 2000 пересечений границы в месяц. В прогнозе минтранса Финляндии отмечалось, что «Париккала» может стать четвертым по загруженности пунктом пересечения восточной границы по грузоперевозкам и пятым по пассажиропотоку, если получит официальный статус.