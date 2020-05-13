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13.05.2020 20:34
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Мониторинговая группа: Приграничный финский регион Южная Карелия из-за закрытия границы теряет миллион евро ежедневно

Пандемия нанесла серьёзный удар по экономике Восточной Финляндии, а закрытие границ из-за COVID-19 означает для Южной Карелии потерю одного миллиона евро доходов. Об этом говорится в письме группы по контролю за развитием пункта пропуска «Париккала», которое отправлено в правительство с просьбой придать МАПП статуc международного. Выдержки из обращения приводит 13 мая местная газета Etelä-Saimaa.

Фото: Изображение Elchinator с сайта Pixabay

Отмена оперного фестиваля в Савонлинне летом 2020 года, в свою очередь, означает потерю около 40 миллионов евро для региона, отмечается в письме.

Напомним, в сентябре 2019 года правительство Финляндии поддержало решение открыть пункта пропуска «Париккала» (с российской стороны – «Сювяоро» в Лахденпохском районе Карелии) для международных перевозок в 2024 году. Региональные власти просят Госсовет незамедлительно принять принципиальное решение об интернационализации временного МАПП, выделить финансирование и начать обязательный процесс обмена нотами с Россией.

Мониторинговая группа напоминает, что с привлечением средств по программе приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия-Россия» Россия реконструировала дорогу до пункта пропуска «Париккала».

В настоящее время временный погранпереход активно используется для ввоза древесины из России. На МАПП «Париккала» количество пересечений границы увеличилось, несмотря на коронавирус. В апреле 2020 года было более 2000 пересечений границы в месяц. В прогнозе минтранса Финляндии отмечалось, что «Париккала» может стать четвертым по загруженности пунктом пересечения восточной границы по грузоперевозкам и пятым по пассажиропотоку, если получит официальный статус.

Ранее примерные убытки туротрасли страны от пандемии коронавируса с точки зрения туризма назвало министерство занятости и экономики Финляндии. При восстановлении туризма к осени страна потеряет 10 млрд евро, подсчитали в ведомстве.

Фото: Изображение Elchinator с сайта Pixabay

Сейчас пункт упрощенного пропуска (временный пункт пропуска) «Сювяоро – Париккала» предназначен для осуществления приграничного сотрудничества, перевозки древесины и другой хозяйственной деятельности. Для пересечения границы им могут воспользоваться только граждане России и Финляндии, запросившие и получившие на это отдельное разрешение.

Вопрос о МАПП обсуждается на протяжении последнего десятилетия. Дважды МИД России посылал свою ноту с предложением изменить статус на многосторонний (в последний раз – в 2017-м), однако понимания со стороны финских властей не нашёл. Финляндия в ответ не раз заявляла о нецелесообразности открытия нового международного пункта пропуска, пока не растёт турпоток.

Республика Карелия активно поддерживает проект. В Финляндии за него активно выступают власти Южной Карелии и Южного Саво.

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