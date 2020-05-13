С рыбалки в Курортном районе из двух рыбаков на берег вернулся только один

Спасатели оказали помощь тонущему любителю рыбной ловли в Курортном районе Петербурга днем 13 мая. Его товарища не нашли.



Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении МЧС, вызов на спасение рыбаков поступил около трех часов дня. По словам звонившего, ко дну пошла резиновая лодка. Рыбаки смогли объяснить, что находятся в заливе, неподалеку от берега в поселке Серово.

Одного человека удалось спасти. Уже на берегу он сказал, что был не один. Его знакомого найти не смогли.