Территориальному фонду ОМС во втором квартале дополнительно выделят 850 млн рублей

Смольный намерен во втором квартале 2020 года увеличить финансирование фонда ОМС на 850 млн рублей. Эти деньги нужны на борьбу с коронавирусом.



Вопрос финансирования фонда обсуждался 13 мая на правительственном совещании. По словам главы ТФОМС Александра Кужеля, он ожидает увеличения объемов поликлинической помощи, так как пациентов с COVID-19 будут выписывать и наблюдать в поликлиниках; к тому же больные с легкой формой теперь могут лечиться дома. Как отметил Кужель, на подготовку соответствующих кадров выделено 1,7 млрд рублей, однако использовано 75 млн.