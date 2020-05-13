Территориальному фонду ОМС во втором квартале дополнительно выделят 850 млн рублей
Смольный намерен во втором квартале 2020 года увеличить финансирование фонда ОМС на 850 млн рублей. Эти деньги нужны на борьбу с коронавирусом.
Вопрос финансирования фонда обсуждался 13 мая на правительственном совещании. По словам главы ТФОМС Александра Кужеля, он ожидает увеличения объемов поликлинической помощи, так как пациентов с COVID-19 будут выписывать и наблюдать в поликлиниках; к тому же больные с легкой формой теперь могут лечиться дома. Как отметил Кужель, на подготовку соответствующих кадров выделено 1,7 млрд рублей, однако использовано 75 млн.
Губернатор Александр Беглов поручил взять на особый контроль онкологическую помощь и лечение сердечно-сосудистых заболеваний: эти направления не должны сокращаться на фоне борьбы с коронавирусом.
Ранее «Фонтанка» писала о том, что лечение COVID-19 оплачивается из территориального фонда ОМС. На второй квартал его бюджет составляет 26 миллиардов рублей. Почти четверть средств — 5,9 миллиарда — распределена между больницами, которые работают с ковидом. Дополнительное финансирование получила лишь часть перепрофилированных под коронавирус стационаров, причем за счет средств, положенных им в более поздний период.