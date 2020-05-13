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13.05.2020 18:42
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Минобрнауки считает целесообразной дистанционную сдачу единого госэкзамена из-за коронавируса

Минобрнауки не исключает проведения Единого государственного экзамена дистанционно в условиях эпидемии коронавируса. Об этом говорится в письме замглавы ведомства Дмитрия Афанасьева, которое цитирует РИА Новости 13 мая.

«В условиях сохранения текущей эпидемиологической ситуации, вызванной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в период проведения единого государственного экзамена в целях препятствия ее дальнейшему распространению, Минобрнауки России считает целесообразным предусмотреть возможность его проведения в дистанционном формате при условии обеспечения всех обучающихся необходимыми техническими средствами», — сообщается в послании.

В пятницу замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявил, что выпускники будут сдавать два предмета на выбор. «Обязаловка» в виде русского языка и математики в этот раз отменена.

ЕГЭ планируют, как и раньше, проводить по единому для всей страны расписанию. Ранее выпускникам, которые не собираются поступать в вуз, разрешили не сдавать экзамен. В аттестате им поставят оценки исходя из отметок прошедшего учебного года.

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Комментарии (19)

hmjo
Пессимистам скажу, что на ноутбуках веб-камера стоит перед лицом. Главное, чтобы было условие включенной веб-ккамеры во время сдачи ЕГЭ дома. Как тут скроешь, что списываешь? А в классах, где они традиционно сдают ЕГЭ, веб-камера установлена где-нибудь вверху в начале класса, поэтому умельцы на задних рядах всегда могут списать
261180911
Можно и дистанционно,я думаю,провести,ведь по сути говоря,в условиях пандемии,когда выпускники такое количество дней просидели на домашнем обучении,потом выходить и сдавать экзамен очно-это очень сложно психологически для подростков.И возможность заражения будет исключена,а ведь здоровье-самое главное.На очных экзаменах и взрослых много должно присутствовать,кроме учителей должны быть ещё и дежурные в коридорах,наблюдатели,технический персонал,администрация школы,а это всё дополнительные риски заражения.
ФИНЭК
Я понял! Они в Минобре напились и всякую хрень теперь несут.
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