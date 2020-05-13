Минобрнауки считает целесообразной дистанционную сдачу единого госэкзамена из-за коронавируса

«В условиях сохранения текущей эпидемиологической ситуации, вызванной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в период проведения единого государственного экзамена в целях препятствия ее дальнейшему распространению, Минобрнауки России считает целесообразным предусмотреть возможность его проведения в дистанционном формате при условии обеспечения всех обучающихся необходимыми техническими средствами», — сообщается в послании.

Минобрнауки не исключает проведения Единого государственного экзамена дистанционно в условиях эпидемии коронавируса. Об этом говорится в письме замглавы ведомства Дмитрия Афанасьева, которое цитирует РИА Новости 13 мая.

В пятницу замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявил, что выпускники будут сдавать два предмета на выбор. «Обязаловка» в виде русского языка и математики в этот раз отменена.

ЕГЭ планируют, как и раньше, проводить по единому для всей страны расписанию. Ранее выпускникам, которые не собираются поступать в вуз, разрешили не сдавать экзамен. В аттестате им поставят оценки исходя из отметок прошедшего учебного года.

